Artur Miler bio je jedan od najvećih dramaturga 20. veka, a njegova bivša supruga Merilin Monro jedna je od najvećih glumica svih vremena. Njihov brak trajao je samo pet godina, od 1956. do 1961. godine. U novootkrivenim snimcima, nastalim u periodu od gotovo tri decenije, Miler je otvoreno govorio o svom kratkotrajnom braku s glumicom.

Rekao je, između ostalog, da je Monro htela supruga koji je "otac, ljubavnik, prijatelj i agent", a dete koje je jako želela bilo bi "dodatni problem". U snimljenim razgovorima sa svojim prijateljem i biografom, Kristoferom Bigzbijem, Artur je rekao kako je osećao da je "smrt uvek na njenim ramenima". Verovao je da će, ako se ne "pobrine za njen život", ona doživeti "katastrofalan kraj".

"Jednom sam doveo lekare da je ispumpaju jer je progutala dovoljno stvari da je ubiju. Osećao sam se kao da je u vrlo osetljivoj psihičkoj poziciji. Ispostavilo se da je trebalo nekoliko godina, ali dogodilo se. Bilo je van mojih ili tuđih moći da je zadržimo", rekao je Miler.

Monro je umrla od predoziranja barbituratima 1962, kada je imala 36 godina. Njenom bivšem suprugu njena se smrt činila neizbežnom. "Bilo joj je nemoguće da živi, a kamoli s bilo kim. Nije mogla da nastavi tim intenzitetom života, svim tim drogama, i da uspe da preživi", naveo je na snimcima.

Miler i Monro započeli su vezu 1955. godine, a već su sledeće godine bili venčani. Mileru je, kako je rekao, trebalo samo nekoliko meseci da shvati da je napravio grešku. "Nisam bio spreman na ono na šta je trebalo da budem spreman, a to je da doslovno nije imala unutrašnjih resursa... Htela je oca, ljubavnika, prijatelja, agenta, pre svega nekoga ko je nikada ne bi kritikovao ni zbog čega, inače bi izgubila samopouzdanje", istakao je Artur, koji se na snimcima osvrnuo i na njihov gubitak deteta.

Rekao je kako je osećao da je Monro htela da bude majka "na idealan način" dok radi pod "strašnim pritiskom" u Holivudu. "Na neki način, nisam siguran koliko bi joj bilo dobro da ima dete. To bi bio dodatni problem... Nisam siguran kako bi to funkcionisalo u praksi", rekao je. Književnik je svoju bivšu suprugu opisao kao "prijatnu i vrlo pametnu ženu" koja je imala "izvrstan smisao za humor, ironiju i velikodušnost". Međutim, "obuzela ju je neka vrsta paranoje", te je počela da "sumnja da je svi iskorišćavaju i nanose joj štetu".

Nekadašnji par postao je potpuno otuđen kada je Monro glumila u filmu "The Misfits", koji je Miler napisao za nju 1960. godine. Počeli su da se svađaju nekoliko meseci nakon venčanja, kada je glumica snimala film "The Prince and the Showgirl".

"Posvađali smo se oko toga da li je progoni reditelj Lorens Olivijer... Zatekao sam se kako ga branim, a to je najgora stvar koju sam mogao da uradim. Ali ne mislim da bi bilo koji drugi postupak bio važan", ispričao je on svom prijatelju. Do trenutka kada je napustio set "Misfitsa", Milerov brak s Monro bio je gotov.

"Nismo razgovarali. Nije bilo načina da joj priđem... Bila je iskreno neprijateljski raspoložena prema meni", naveo je.

Novoobjavljeni razgovori snimljeni su tokom 30 godina, počevši kratko nakon što je Miler upoznao Bigzbija sredinom sedamdesetih. Nastavili su se do nekoliko godina pre Milerove smrti 2005. godine. Bigzbi ih je sada otkrio u knjizi "The Arthur Miller Tapes: A Life in His Own Words" objavljenoj u četvrtak.

