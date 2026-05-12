Slušaj vest

Popularni glumac Vuk Kostić (46) dugo nosi titulu jednog od najprivlačnijih muškaraca na domaćoj javnoj sceni. Iako gazi petu deceniju i još uvek nije zvanično zasnovao porodicu, on je u više navrata otvoreno iznosio svoje poglede na bračnu zajednicu i ulogu oca.

Roditeljstvo kao jedini neostvareni cilj

Za Vuka, istinska sreća ne leži u materijalnom bogatstvu već u skromnosti i unutrašnjem miru. Kako sam ističe, na profesionalnom planu je postigao sve što je želeo, te mu dodatni uspeh nije prioritet koliko želja da se ostvari kao roditelj.

Pogledajte u galeriji fotografije Vuka Kostića:

1/8 Vidi galeriju Vuk Kostić Foto: Jakov Milošević, Vladimir Avramović

"Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge", izjavio je on.

Porodični sklad kao životna zvezda vodilja

Veliki uticaj na Vukovo poimanje zajedništva imao je njegov otac, čuveni glumac Mihajlo Kostić Pljaka. Gubitak oca u ranoj mladosti, kada je imao svega 22 godine, ostavio je neizbrisiv trag, ali i visoke standarde o tome kako jedan muškarac treba da se odnosi prema porodici. Odrastajući uz harmoničan odnos svojih roditelja, glumac veruje da je brak svetinja.

"Odrastao sam gledajući skladan brak, i svi oko mene ga imaju. To je prvo ono što utiče na tebe, svi kumovi moji imaju skladan brak. Moraš da imaš neki cilj, ali biće onako kako bude. Voleo bih, to je moja želja, takav je bio moj ćale prema meni, i moja majka prema ocu. Brak je sveta tajna, kad ste jedno. Ljudi se ugledaju na odnose u porodici, ugledaju se na roditelje. Moj tata je držao moju mamu kao malo vode na dlanu, ja bih tako isto voleo", objasnio je Kostić.

Mihajlo Kostić Pljaka, otac Vuka Kostića Foto: Printscreen RTS

On priznaje da oseća određenu dozu odgovornosti, pa čak i bojazni, da li će uspeti da dostigne nivo očinstva koji je postavio njegov otac: "I znam da bih voleo da budem otac kakav je on bio. Voleo bih da budem ćale na tom nivou. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio. Ali strah od neuspeha je neuspeh sam po sebi".

Stav o veštačkoj lepoti i budućoj izabranici

Iako svoju intimu vešto krije od očiju javnosti, Vuk je vrlo jasan kada su u pitanju estetski trendovi kojima pribegavaju mnoge žene. On ne skriva da mu prenaglašene intervencije i plastične operacije nisu nimalo privlačne, te da takav tip žene ne vidi pored sebe u budućnosti.

"Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna", poručio je svojevremeno za Blic.

Pogledajte video: Vuk Kostić i Nebojša Grbić o otvaranju kabare kluba