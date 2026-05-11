Slušaj vest

I ko se razume u fudbal i ko ne prati baš toliko ovaj sport, vrovatno je čuo za pesmu "Waka, waka" koju je Šakira otpevala kao himnu za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2010. u Južnoj Africi. Toliko je ta numera bila i ostala popularna. Šest godina kasnije stiže novi hit.

Šakira je nedavno predstavila deo pesme koja će bit himna Svetskog prvenstva u fudbalu 2026.

1/7 Vidi galeriju Šakira Foto: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Printskrin, Daniel RAMALHO / AFP / Profimedia

Sarađivala je sa nigerijskim pevačem Burna Bojem, sa kojim je i napisala numeru. Pesma će biti objavljena u celosti 14. maja. Četvorostruka dobitnica Gremijaobjavila je na društvenim mrežama jednominutni snimak gde se može čuti deo nove himne, a i videti kako umetnica nastupa sa grupom plesača na stadionu Marakana u Rio de Žaneiru.

To je njena druga zvanična himna Svetskog prvenstva u fudbalu nakon „Waka Waka“. Čuvena pevačica izvela je svoje pesme "Dare" (La La La) i "Hips Don't Lie" na ceremonijama zatvaranja Svetskih prvenstava 2014. i 2006. godine.

Deo nove himne glasi:"Ono što te je jednom slomilo, učinilo te je jačim. Gledaj nas sada kako letimo, jer znamo gde nam je mesto".

Pesma "Waka, waka" obarala rekorde

Stihovi su u stilu fudbala i takmičarskog duha, ali neki čak i u ovome pronalaze sponu sa njenim burnim raskidom od poznatog fudbalera Žerara Pikea sa kojim ima sinove Milana i Sašu.

Posebno zanimljiv detalj je što pesma, pored delova na engleskom i španskom jeziku, sadrži i stihove na joruba jeziku zahvaljujući Burna Boju.

Podsećanja radi, pesmu "Waka Waka (This Time for Africa)" napisali su Šakira i američki producent Džon Hil, ali najprepoznatljiviji deo pesme, sam refren, nije njihovo delo već je preuzet iz pesme "Zangaléwa" koju je 1986. godine snimila grupa iz Kameruna Golden Sounds

Južnoafrički bend Freshlyground, koji gostuje u kultnom hitu, učestvovao je takođe u pisanju određenih delova teksta.

Fudbalska himna ju je spojila sa Pikeom

Šakira je Pikea upoznala upravo na snimanju spota "Waka, waka" a on joj je tada rekao da Španija mora da dođe do finala da bi je ponovo video. Pevača je nastupala na ceremoniji zatvaranja prvenstva.

Numera najuspešnijia fudblaska himna svih vremena. Pesma čak drži Ginisov rekord kao najstrimovanija pesma Svetskog prvenstva na platformi Spotify. Koreografija koja je prati prerasla je u globalni fenomen.

Veza sa Pikeom donela je Šakiir i lepe momente, a krunisana je rođenjim njihovih sinova. Pitaju se sada da li će joj nova himkna doneti novu ljubav. I žele joj da ta potencijalna ljubav ne doživi tužan kraj kao prethodna. Podsetimo, bivši fudbaler i pevačica rastali su se u junu 2022. posle 12 godina veze. Spekulisalo se da ju je prevario sa Klarom Čijom Marti sa kojom se kasnije verio da bi i tu vezu prekinuo.

Šakira, Žerar Pike Foto: Beta

Šakira je raskid komentarisala i kroz svoje pesme. Primer za to je numera "Bzrp Music Sessions, Vol. 53". Očekivano, nimalo pozitivno je pevala o bivšem partneru, ali i o Klari.

Čuvena pevačica Šakira je i tokom nedavno održanog koncerta u Brazilu "potkačila" Pikea. Kako li će on reagovati na njenu novu fudbalsku himnu? A vi odaberite koja pesma vam se više dopada - "Waka, waka" ili "Dare".

Ovogodišnje SP u fudbalu održava se u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku, a počeće 11. juna u Meksiko Sitiju.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Pike u sukobu sa Šakirinim fanovima