Evrovizija 2026 održava se od 12. do 16. maja u Beču, a ljubitelji ovog muzičkog takmičenja već uveliko prate prognoze i kladionice kako bi saznali ko ima najveće šanse za pobedu. Atmosfera pred početak takmičenja se zahuktava, a pažnja publike posebno je usmerena na predstavnike zemalja iz regiona.

Prema trenutnim evrovizijskim kladionicama, grupa Lavina, koja ove godine predstavlja Srbiju sa pesmom "Kraj mene“, uspela je da se pozicionira među favoritima za prolazak u veliko finale.

Prema trenutnom stanju na kladionicama kada je polufinale u pitanju, srpski predstavnici trenutno se nalaze među prvih sedam učesnika od ukupno 15 izvođača koji će nastupiti u prvom polufinalu, zakazanom za 12. maj od 21 sat.

To znači da se Srbiji predviđa siguran prolazak dalje, gde će se boriti za što bolji plasman u finalnoj večeri Evrovizije 2026.

Kada je reč o favoritima za pobedu, prema prognozama kladionica trenutno vodi Finska, koja važi za glavnog kandidata za osvajanje ovogodišnje Evrovizije, prenosi Mondo.

Odmah iza nje nalaze se Grčka, Švedska i Izrael, dok su u grupi zemalja koje imaju velike šanse za visok plasman još i Hrvatska, Moldavija, Srbija, Litvanija, Poljska i Crna Gora.

