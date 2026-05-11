"Šta Australija radi na Evroviziji?" pitanje je koje gledaoci iznova postavljaju od 2015. godine, kada su Australijanci prvi put imali svog predstavnika na takmičenju za pesmu Evrovizije.

Australiju na ovogodišnjoj Evroviziji predstavlja velika australijska zvezda Delta Gudrem s pesmom ''Eclipse''. Reč je o jednoj od najpoznatijih australijskih pevačica, koja je karijeru započela još kao tinejdžerka i godinama je među najvećim imenima tamošnje pop-scene.

Delta Gudrem ima 41 godinu, a proslavila se hitovima poput ''Lost Without You'', ''Born to Try'' i ''In This Life''. Osim muzičke karijere, bavila se i glumom, te bila mentorka u australijskoj verziji šoua "The Voice", a njena pojava na nedeljnom otvaranju Evrovizije opet je pokrenula dugogodišnje rasprave o učešću Australije na Eurosongu.

Naime, kao veliki obožavatelji Evrovizije, Australijanci su godinama podizali gledanost, čime su zaslužili pozivnicu saveza Evropske radiodifuzne unije (EBU) za učešće u takmičenju.

Prvi ih je 2015. godine predstavljao Gaj Sebastijan, koji je s pesmom "Tonight Again" završio na visokom petom mestu, a njegov uspeh je sledeće godine nadmašila Dami Im, koja je s pesmom "Sound of Silence" bila druga.

Dobar rezultat Australija je ostvarila i na Evroviziji i 2017. godine, kada je njihov predstavnik Isaija s pesmom "Don't Come Easy" završio na devetom mestu.

Jedan od lošijih rezultata Australije na Evroviziji ostvarila je Džesika Moboj s pesmom "We Got Love", koja je 2018. godine bila 20.

Kejt Miler-Hajdke s pesmom "Zero Gravity" 2019. godine ponovila je uspeh jednog od svojih prethodnika i bila je deveta, a 2021. njihova predstavnica Montejn s pesmom "Technicolour" nije uspela da se plasira u finale.

Australiju je na Evroviziji predstavljao i Šeldon Rajli s pesmom "Not the Same", a takmičenje su završili na 15. mestu.

Na Evroviziji 2024. predstavljao ih je duo Electric Fields s pesmom ''One Milkali (One Blood)''. Reč je o elektroničkom sastavu koji čine Zaharija Filding i Majkl Ros, a posebnost njihove pesme bila je kombinacija engleskog i autohtonog australijskog jezika Jankunjtjatjara.

Na Evroviziji 2025. Australiju je predstavljao Go-Jo (pravog imena Marti Zamboto) s pesmom ''Milkshake Man''. Go-Jo je australijski TikTok muzičar koji je popularnost stekao viralnim nastupima na društvenim mrežama i ulicama Sidneja.

U slučaju pobede Australije na Evroviziji takmičenje se, zbog vremenske razlike, iduće godine ipak ne bi održalo tamo, već u jednoj od zemalja organizatora takmičenja, takozvane velike petorke koju čine Velika Britanija, Francuska, Španija, Nemačka i Italija.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

