Iako se mislilo da je okončanjem dugotrajne pravne bitke s rediteljem Džastinom Baldonijem napokon kupila mir, za Blejk Lajvli problemi tek počinju. Sudski dokumenti izneli su na videlo strogo čuvane interne tajne njenog brenda "Blake Brown Beauty", razotkrivši stotine očajnih recenzija žena koje tvrde da im je nova kozmetika za kosu uzrokovala ekstremno opadanje, lomljivost i isušivanje kose.

Pravna sapunica oko filma "It Ends with Us" nedavno se završila nagodbom, ali su Baldonijevi advokati uspeli da zadaju ozbiljan udarac reputaciji poznate glumice. Braneći se od glumičinih optužbi da joj je uništio poslovni ugled i prodaju proizvoda, Baldonijev tim zatražio je i dobio otpečaćivanje internih dokumenata kompanije "Blake Brown Beauty". Ti spisi su sada otkrili da pad prodaje nije rezultat nikakve "medijske kampanje", već lavine besnih kupaca koji su prijavljivali da im proizvodi, doslovno, uništavaju kosu.

Linija proizvoda za kosu lansirana je u avgustu 2024. godine uz ogromnu pompu i ekskluzivni ugovor s američkim trgovinskim lancem Target. Sama glumica tada je izjavila da je na razvoju proizvoda, čija se cena kreće od 19 do 25 dolara, radila punih sedam godina. Međuim, euforija je kratko trajala. Otkriveni sudski spisi sadrže brojne javne i privatne pritužbe korisnica koje su prijavile katastrofalne rezultate.

"Šta ste, dođavola, stavili u ovo? Kosa mi izgleda kao prokleto gnezdo, više nikada neću kupiti ovaj proizvod", stoji u jednom od prigovora. Dokumenti otkrivaju i mnogo dramatičnija iskustva, u kojima su žene prijavile "ekstremni gubitak kose" već nakon prvih nekoliko pranja šamponom iz njene linije. "Stvarno sam htela da volim ovaj brend, ali kosa mi je postala toliko suva i lomljiva nakon samo tri nedelje. Kosa mi puca i na dodir je poput slame", napisala je jedna korisnica, dok je druga u očaju dodala: "Miris je neverovatan, ali kosa mi opada u znatno većim količinama nego prie. Ovo mi je potpuno uništilo kosu". Mnoge su se žalile i na izuzetan svrab temena i lepljiv trag koji ostavlja suvi šampon. O razmerama nezadovoljstva govori i jedan TikTok komentar gde su korisnice njen brend podrugljivo preimenovale u "Split Ends with Us" (Ispucali krajevi s nama), aludirajući na naslov filma.

Interni dokument koji potvrđuje potpuni debakl

Da ovo nisu samo izolovani slučajevi internet trolova, dokazuje interni i-mejl koji je izvršna direktorka brenda poslala direktno Blejk Lajvli u septembru 2024. godine. Taj tajni mejl otkriva da je tim i te kako bio svestan debakla. Prema izveštaju, čak 42 odsto povratnih informacija za "hranljivi šampon" odnosilo se isključivo na "suvoću, lomljivost i oštećenje kose". Maska za jačanje kose prošla je jednako loše, s više od polovine onih koji su je isprobale prijavile su da ostavlja kosu masnom, teškom i zamršenom.

Uz probleme sa samom formulom, 40 odsto korisnica žalilo se na glomaznu, nezgrapnu ambalažu iz koje je teško istisnuti proizvod, dok je gotovo četvrtina izjavila da proizvodi kvalitetom nikako ne opravdavaju svoju cenu (oko 20 evra po bočici). U tom istom i-mejlu, direktorka je glumici predložila "krizni plan" komunikacije u kom bi se kupcima naglašavalo da je cena po jednom pranju zapravo jako isplativa, nezavisno od toga što proizvod ne ispunjava očekivanja.

Iako su ovi neprijatni dokumenti izašli u javnost zbog sudske nagodbe o kojoj je brujao ceo Holivud, brend se i dalje nalazi na policama, a njena linija nedavno se proširila na čak 18 proizvoda. Predstavnici Blejk Lajvli odbili su da komentarišu uništenu kosu svojih kupaca, ostavši pri zvaničnom sloganu kompanije: "Volite svoju kosu, i ona će voleti vas."

