Slušaj vest

Dok milioni gledalaca širom Evrope s nestrpljenjem čekaju početak jubilarnog 70. izdanja Evrovizije 2026, iza najvećeg muzičkog spektakla na kontinentu odvija se organizacija nalik pravoj maloj državi. Od izgradnje ogromnog produkcionog sistema, preko koordinacije desetina delegacija i stotina zaposlenih, pa sve do političkih kontroverzi koje godinama prate takmičenje - malo ko zna kako Evrovizija zaista izgleda iza kamera.

Ekskluzivno za Mondo, direktor produkcije Evrovizije, Danijel Hek, otkriva koliko košta organizacija takmičenja, sa kakvim su se izazovima suočili u Beču, ali i šta misli o predstavnicima Srbije i njihovim šansama da privuku pažnju Evrope.

Recite nam nešto više o organizaciji najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi. Šta su bili najveći izazovi i da li je sve spremno za početak?

1/13 Vidi galeriju Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

"Počeli smo sa organizacijom pre 12 meseci, i iz ove perspektive to deluje malo, uzevši u obzir šta sve treba uraditi u tom vremenskom periodu, ali smo uspeli. Trebalo je organizovati čitav grad za 35 delegacija koje dolaze, medija centar. Od 10 ljudi u organizaciji u julu, došli smo na brojku od 80-200 u septembru, a sada je več uključeno 700 ljudi", objašnjava nam Danijel.

Kada je finansijski aspekt u pitanju, a verujemo da se mnogi pitaju koliko košta organizovati Evroviziju, gospodin Hek nam daje konkretan odgovor - ORF je izdvojio budžet od 16.000.000 evra iz sredstava javnog servisa.

Kada je Evrovizija u pitanju, u muziku se nekako na takmičenju uvek uplete i politika, pa smo tako imali situaciju da su neke zemlje otkazale učešće zbog Izraela, a neki od ranijih pobednika vratili su trofeje. Kako ovo komentarišete?

"Zaista smo bili otvoreni prema svim zemljama i želili smo da ugostimo sve, ali 5 zemalja je odustalo i to je tužno, ali to je njihova odluka i poštujemo je. Želeli bismo da sledeći put dođu".

Šta je po Vašem mišljenju recept za pobedu na Evroviziji, ako tako nešto uopšte postoji?

"To je rekao bih, kombinacija više stvari - pesma, performans, i možda najviše želja za pobedom. Ove godine imamo različite ukuse, jedni su favoriti publike, drugi favoriti žirija. I vaši predstavnici iz Srbije, može se reći da dolaze sa pesmom koja nije tipična evrovizijska, ali izaziva veliku pažnju i na sceni to zaista izgleda spektakularno".

1/10 Vidi galeriju Bina na Evroviziji 2026 Foto: Printscreen/ YouTube/ Eurovision Song Contest

Danijel nam otkriva da je sve spremno za početak i obećava da će Beč biti savršeni domaćin, a kada su evrovizijski fanovi u pitanju, otkriva da su najbrojniji oni iz Nemačke, Australije i Amerike, dok će sama Arena primiti 11.000 ljudi.

Za kraj, vođen svojim iskustvom organizacije, poslao je moćnu poruku narednoj zemlji pobednika 2026. koja će imati čast da bude domaćin naredne godine:

"Nikada ne gubite prisebnost, ne zaboravite da uživate u procesu, i nikada ne zaboravite koliko ste srećni što se deo ovog spektakla!"

I dok se poslednje pripreme privode kraju, jasno je da je iza nekoliko večeri spektakla skriven višemesečni posao stotina ljudi koji rade, kako bi Evrovizija izgledala besprekorno pred publikom od više miliona gledalaca širom planete.

A ako je suditi po rečima Danijela Heka, ovogodišnje izdanje u Beču doneće sve ono po čemu je Evrovizija poznata - emociju, spektakl, iznenađenja i nastupe o kojima će Evropa danima pričati.

Podsećamo, prvo polufinalno veče održaće se 12. maja, kada nastupa naša Lavina sa pesmom "Kraj mene" pod rednim brojem 15, dok će se drugo polufinalno veče održati 14. maja, a finale u kom ćemo saznati pobednika 16. maja.

Bonus video: