Svetsko prvenstvo u fudbalu na stadionu SoFi Stadium, nedaleko od Los Anđelesa, 12. juna otvoriće pop zvezda Kejti Peri (41). Nastup će biti održan uoči susreta reprezentacija SAD i Paragvaja. Na ceremoniji otvaranja pridružiće joj se muzičari Fjučer, Liza, Tajla, kao i di-džej Sandžoj.

Osim američke ceremonije otvaranja, u Kanadi i Meksiku biće održana još dva spektakla kojima će biti obeležen početak Svetskog prvenstva 2026. godine.

Svaku zemlju domaćina predstavljaće domaći izvođači

FIFA organizuje ceremonije otvaranja u svakoj zemlji domaćinu, pa će na stadionu Estadio Azteca u Meksiko Sitiju, 11. juna nastupati latinoamerički izvođači poput Alehandra Fernandesa, Denija Ošena, Lile Dauns i Belinde.

Na kanadskom otvaranju Svetskog prvenstva, uoči utakmice reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine na stadionu BMO Field u Toronto, nastupiće kanadski izvođači Alanis Moriset i Majkl Buble, uz Alesiju Karu i Džesi Rejez.

„Nije imala hit više od deset godina“

Nakon što je objavljeno da će Kejti Peri otvoriti Svetsko prvenstvo, društvene mreže preplavile su reakcije. Dok se jedni raduju njenom nastupu, drugima nije jasno kako je dobila taj prestižni angažman.

Na platformi X njen nastup našao se na meti kritika. „Šta ona može da ponudi svetu na otvaranju Svetskog prvenstva?“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi poručio: „Seksualna zlostavljačica koja nije imala hit više od deset godina?“

„Kejti zna kako da napravi šou“

Ipak, bilo je i mnogo pozitivnih komentara, posebno zbog njenog iskustva na velikim događajima, poput nastupa na poluvremenu Super Bowl XLIX 2015. godine. Mnogi smatraju da je reč o iskusnoj izvođačici koja zna kako da napravi atmosferu dostojnu početka velikog fudbalskog spektakla.

„Svetsko prvenstvo nekada je bilo posvećeno sportu, navijačima i nacionalnom ponosu. Danas se svaki globalni događaj pretvara u veliki pop-spektakl. Ipak, Kejti zna kako da napravi šou“, napisao je jedan korisnik mreže X.

„Ona će povećati popularnost ceremonije pre utakmice, što je dobra stvar. Nedostajale su nam velike pop zvezde na svetskim prvenstvima“, glasio je još jedan komentar.

