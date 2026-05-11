Koncert grupe „Los Rieleros del Norte” organizovan 25. aprila u meksičkom gradu Čivava naglo je prekinut nakon što su se plesačice žestoko međusobno potukle na sceni.

U obračunu su učestvovale devojke iz dve različite plesne grupe, članice „Las Chicas Doradas” i „Las Bandidas”, a sve je počelo kada su se dve učesnice iznenada počele gurati.

Snimci su potvrdili da su se u sukob odmah uključile i njihove koleginice, zbog čega je bend prekinuo nastup, a zabeleženi prizori pokazali su i da su se organizatori i obezbeđenje prilično namučili dok nisu smirili situaciju.

Prema informacijama koje je preneo portal Heraldo de México, nastavak koncerta je otkazan, što je razočaralo okupljenu publiku koja je izazivačice nereda ispratila zvižducima.

Neslužbene informacije navode da članice grupa Las Chicas Doradas i Las Bandidas već neko vreme nisu u dobrim odnosima, te da je njihov antagonizam kulminirao u trenutku kada dve devojke nisu mogle da se dogovore oko pozicije na sceni.

(Kurir.rs/ net.hr)

