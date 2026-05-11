Džordž Kluni i njegova supruga Amal Kluni (48) ovih dana borave u Sen Tropeu, gde su proslavili njegov 65. rođendan. Slavni glumac i poznata advokatica za ljudska prava u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju osmogodišnje blizance Elu i Aleksandra.

Par je deo dana proveo na luksuznoj jahti, nakon čega su otišli na ručak u poznati Club 55. Tokom šetnje rivom nisu skrivali emocije, pa su se držali za ruke, razmenjivali osmehe i delovali veoma prisno i opušteno. Klunijevi već godinama važe za jedan od najstabilnijih holivudskih parova, a Kluni je u više navrata isticao da mu je brak sa Amal potpuno promenio život i da je s njom pronašao mir i porodicu kakvu nije očekivao da će imati.

Amal je za izlazak odabrala upečatljivu modnu kombinaciju iz Pučijeve kolekcije - kratku crnu mini-suknju sa visokim prorezima i top u crvenim, narandžastim i crnim tonovima. Kombinaciju je upotpunila crnim čizmama do listova, velikim sunčanim naočarima i prošivenom torbicom, dok je kosu nosila puštenu u blagim talasima.

Kluni se odlučio za ležerniji stil, pa je nosio crnu polo-majicu, svetle pantalone, bež kaiš i mokasine u boji peska, uz prepoznatljive avijatičarske sunčane naočare.

Glumac poslednjih meseci sve više govori da želi da uspori holivudski tempo i više vremena posveti humanitarnom radu. Sa suprugom vodi Clooney Foundation for Justice, organizaciju koja se bavi ljudskim pravima i pravnom pomoći ugroženima. Takođe je uključen u obrazovne projekte povezane sa filmskom industrijom.

Ove godine se očekuje Netfliksov film „Jay Kelly“, u kojem glumi uz Adama Sandlera i Lauru Dern, a potvrđeno je i da će uskoro početi snimanje novog nastavka franšize „Ocean’s 14“ sa Bredom Pitom, Metom Dejmonom i Džulijom Roberts.

(Kurir.rs/ jutarnji)

