Ljiljana Petrović bila je naša prva predstavnica na takmičenju Pesma Evrovizije, koja je održana 1961. godine u Francuskoj. Bila je to šesta po redu Evrovizija, a na takmičenju su debitovale tri države -Jugoslavija, Finska i Španija.

Debi

Takmičenje je po drugi put održano u francuskom primorskom gradu Kanu, gde je takođe bilo i izdanje iz 1959. godine. U organizaciji Evropske radiodifuzne unije (EBU) i domaćina Radiodiffusion-Television Francaise (RTF), takmičenje je održano u Palati festivala i kongresa u subotu 18. marta 1961, postavši prvo takmičenje koje se održalo u subotu veče, nakon čega je tradicija nastavljena (sa izuzetkom 1962).

Učestvovalo je 16 država, a prvi put je izvedena pesma na jednom jeziku iz slovenske grupe, srpskohrvatskom. Pesmu je komponovao Jože Privšek, a tekst je napisao Miroslav Antić.

Visoko osmo mesto

Jugoslavija je na takmičenju osvojila osmo mesto, a važila je za favorita među novinarima i producentima. Pobedio je Luksemburg sa pesmom "Nous les amoureux" koju je izvodio Žan Klod Paskal.

Jugoslovenska predstavnica takođe debitovala

Karijera Ljiljane Petrović započela je upravo nastupom na ovom prestižnom takmičenju. Rođena je 1939. godine u Brodu, a u Kan je kao predstavnica Jugoslavije došla kao početnica na estradi, a osvojila je osmo mesto u velikom finalu. Nakon odličnog plasmana postala je prava zvezda u Jugoslaviji, a često se govorilo da je na jugoslovensku scenu ušla na evropska vrata.

- U izboru za jugoslovensku pesmu su učestvovala tri TV centra: Zagreb, Beograd i Ljubljana. Naš se predstavnik birao u Ljubljani, i ja sam sasvim slučajno ušla u ovo takmičenje. Tih dana sam boravila u Ljubljani, jer sam snimala svoju prvu ploču za Jugoton.

Sasvim slučajno, taj snimak je čuo Jože Privšek i pomislio kako bi njegova pesma "Neke davne zvezde" savršeno odgovarala mom glasu. Mnogi su ga odgovarali od toga, tvrdeći da sam ja bez ikakakvog estradnog iskustva, ali on je bio dovoljno mlad i lud da ne popusti. I tako sam ja otpevala njegovu pesmu i pobedila - ispričala je Ljiljana u intervjuu za specijalno izdanje "Eurosong 90", a tekst je preneo Yugopapir.

Skromna i dostojanstvena

- Uoči takmičenja i u samom finalu privukli smo veliku pažnju. Oko nas su se vrteli novinari i producenti. U nekim njihovim internim listama bili smo uvek na nekom od prva tri mesta, a među diskografskim predstavnicima na četvrtom. Deo medijske pažnje bio je uslovljen i time što smo bili prva socijalistička zemlja na Evroviziji - pričala je Ljiljana.

Jedini savet koji je u tom momentu dobila, bio je od Mike Antića, koji je savetovao da bude odmerena i skromna, kao što priliči jednoj socijalističkoj zemlji.

- Miroslav Antić (tekstopisac i novinar) je nešto stariji od nas ostalih i zbog toga je sebi dao pravo da bude naš duhovni otac. Uoči nastupa upozorio me je da moram izgledati skromno i dostojno socijalističke zemlje iz koje dolazim. Tada je u modi bio lame i sve su pevačice bile obučene u blještave kombinacije, poput "božićnih jelki", kako je tada komentarisao Antić. Poslušala sam ga i obukla jednostavnu haljinicu, a pre izlaska na binu mi je Saša Novak nakačila broš - govorila je pevačica.

Nezgode

Jugoslovensku predstavnicu su nakon nastupa okružili predstavnici medija i obožavaoci tražeći joj fotografije i autogam, a ona je u tom haosu izgubila obe cipele i torbicu.

- Nakon nastupa okružili su me gledaoci i tražili fotografije. Bile su u torbici, ali ih u gužvi nisam mogla izvaditi. Onda mi je neko oteo torbicu, a izgubila sam i obe cipele. Nakon sat-dva, vraćene su mi: prvo jedna cipela, pa druga, a zatim i torbica. U njoj nije nedostajalo ništa osim mojih fotografija - otkrila je ona.

Povlačenje sa scene

Uspešna karijera Ljiljane Petrović trajala je do 1980. godine, kada se povukla sa muzičke scene. Njen najveći hit u karijeri je bila pesma "Neka to ne bude u proleće" koju je izvela na festivalu u Opatiji. Kasnije je pisala haiku poeziju i komponovala pesme inspirisane istom, a 1991. objavila je i svoju knjigu. Umrla je 4. februara 2020. u 81. godini u Novom Sadu, gde je i živela.

