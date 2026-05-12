Marija Petronijević odvela sina na jahanje: Popeo se na ogromnog konja, komentari samo pljušte (foto)
Glumica Marija Petronijević, koja je pre nekoliko godina velegradski asfalt zamenila mirom seoskog imanja i poljoprivredom, ponovo je privukla pažnju javnosti dirljivim trenutkom sa hipodroma. Ona je sa svojim pratiocima podelila sliku starijeg naslednika koji, uprkos ranom detinjstvu, pokazuje neverovatnu hrabrost dok jaše konja. Mališan, sa kosom svezanom u trendi punđu i blistavim osmehom, očigledno je nasledio majčinu naklonost prema prirodi i plemenitim životinjama.
Mali jahač i život u prirodi
Fotografija je izazvala talas pozitivnih reakcija, a pratioci su hvalili dečakovu lepotu i primetili kako mu odrastanje van gradske gužve izuzetno godi. Marija je ponosno istakla da je ljubav prema jahanju kod njenog sina bila očigledna od prvog trenutka, čime je još jednom pokazala da svoje naslednike vaspitava u skladu sa tradicionalnim vrednostima i bliskosti sa prirodom.
Ko je muž Marije Petronijević?
Dugo se nagađalo ko je muškarac koji je osvojio srce lepe glumice, dok se na kraju nije otkrilo da je u pitanju Milinko Isaković, poznati humanitarac i stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija, rodom iz Loznice. Marija ne krije da joj je suprug ključni oslonac, naročito kada je reč o vođenju njihovog poljoprivrednog gazdinstva i donošenju važnih odluka. U svom prepoznatljivom, skromnom maniru, Milinko je prokomentarisao medijsko interesovanje za njihov život, povlačeći duhovitu paralelu sa čuvenim intelektualcima:
"Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade."
Fokus na radu i napretku
Ovim rečima, Marijin suprug je jasno stavio do znanja da ga ne zanima slava, već konkretni rezultati njihovog truda na selu. Njegova vizija je usmerena na unapređenje proizvodnje i stručne postupke koji mogu biti korisni i drugima, dok samu eksponiranost u javnosti smatra suvišnom ukoliko nema edukativnu svrhu.
Pogledajte video: Marija Petronijević, život na selu