Mali jahač i život u prirodi

Ko je muž Marije Petronijević?

Dugo se nagađalo ko je muškarac koji je osvojio srce lepe glumice, dok se na kraju nije otkrilo da je u pitanju Milinko Isaković, poznati humanitarac i stručnjak iz oblasti informacionih tehnologija, rodom iz Loznice. Marija ne krije da joj je suprug ključni oslonac, naročito kada je reč o vođenju njihovog poljoprivrednog gazdinstva i donošenju važnih odluka. U svom prepoznatljivom, skromnom maniru, Milinko je prokomentarisao medijsko interesovanje za njihov život, povlačeći duhovitu paralelu sa čuvenim intelektualcima:

"Da nema njega možda ne bi bilo ni gazdinstva jer kada god je neka kriza, i teška odluka u kojoj treba da se racionalno postupa, on je tu. Pročitala sam mu pitanje i evo šta kaže: bilo bi sasvim u redu, da se bave sa mnom, da sam ja neki Žan-Pol Sartr, a da si ti Simon de Bovar, imalo bi se i o čemu pisati, taman i da je neki skandal u pitanju. Sve napisano bi imalo širi smisao, a ovako, šta treba da se piše koliko sam ovaca danas morao sa tobom da jurim po livadi, ili koliko mleka je neka ovca dala? Čekaj dok dođemo do toga da se lanolin najvećeg kvaliteta izdvoji iz vune, i dok podignemo nivo imunoglobulina u kolostrumu i mleku nekoliko puta, možda i zavredi da se o tome i napiše nešto, ali ne o meni nego o postupku pa da i drugi to mogu da urade."