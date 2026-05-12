Beč je večeras centar muzičkog sveta. U austrijskoj prestonici se, sa početkom u 21 čas, održava prva polufinalna te večeri Evrovizije 2026. Dok se svetla u velelepnoj dvorani polako pale, oči domaće javnosti uprte su u naše predstavnike – niški bend Lavina, koji večeras ima težak, ali častan zadatak da Srbiju odvede u samu završnicu takmičenja.

Spektakl za kraj: "Lavina" pod rednim brojem 15

Organizatori su odlučili da najvatreniji nastup ostave za sam kraj večeri. Nišlije će na binu izaći poslednje, pod rednim brojem 15, što se u evrovizijskim krugovima često smatra privilegijom. Nastupiti nakon svih konkurenata znači imati priliku da ostavite najsvežiji utisak na publiku neposredno pred otvaranje linija za glasanje.

Njihova numera "Kraj mene" već je tokom proba izazvala veliku pažnju evropskih medija, ne samo zbog snažnog vokalnog izvođenja frontmena Luke Aranđelovića, već i zbog specifične estetike inspirisane epskom fantastikom i radovima Dž. R. R. Tolkina.

Šta kažu kladionice: finale je na dohvat ruke?

Situacija na svetskim kladionicama se menja iz sata u sat, ali najnoviji podaci daju vetar u leđa našim momcima. Iako se na listi favorita za ukupnu pobedu u velikom finalu Lavina trenutno nalazi na 21. mestu, prognoze za prolazak iz polufinala su znatno optimističnije.

Naime, kladionice trenutno rangiraju Srbiju na visoko 7. mesto kada je u pitanju verovatnoća za ulazak u finale. S obzirom na to da iz prvog polufinala dalje prolazi deset zemalja, ovaj plasman sugeriše da bi Nišlije bez većih problema trebalo da obezbede kartu za subotnji spektakl. Stručnjaci smatraju da je upravo "mračna" i autentična estetika benda ono što ih izdvaja iz mora pop melodija, dajući im status "dark horse" favorita.

Kostimi od prave kože i vizuelni identitet

Ono o čemu se u Beču najviše priča, pored muzike, jeste vizuelni identitet benda. Kostimi koje je dizajnirao hrvatski umetnik Nino Radošević (poznatiji kao Nicolas Diamane) prava su remek-dela od kože i metala. Teški i do 20 kilograma, ovi kostimi dočaravaju atmosferu srednjovekovnih ratnika Srednje zemlje, što u kombinaciji sa gustom maglom i hladnim plavim svetlom na sceni stvara utisak mini-filma na evrovizijskoj bini.

"Spremni smo da damo i poslednji atom snage na sceni. Osećamo podršku iz Srbije i celog regiona, i to nam je najvažnije", poručili su članovi benda neposredno pred odlazak u bekstejdž.

Gde i kada gledati?

Direktan prenos prvog polufinala možete pratiti na kanalima Radio-televizije Srbije, kao i putem zvaničnog YouTube kanala Evrovizije sa početkom u 21h. Podsećamo, večeras pored žirija i publika odlučuje o tome ko ide dalje, pa je svaka podrška iz dijaspore od presudnog značaja.

