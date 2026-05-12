Bečka dvorana Štathala večeras, 12. maja, postaje centar evropske muzičke scene povodom otvaranja prvog polufinala jubilarnog, 70. izdanja Evrovizije. U ovoj rundi snage će odmeriti izvođači iz 15 država, a njih deset će, kombinacijom glasova gledalaca i stručnog suda u srazmeri 50:50, osigurati kartu za veliku završnicu.

Srbija zatvara takmičarski deo

Čast da spusti zavesu na prvo polufinalno veče pripala je srpskim predstavnicima. Niški sastav Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" na scenu izlazi pod rednim brojem 15. Pored borbe za finale, publika će imati priliku da vidi i revijalne nastupe direktnih finalista: Italijana Sala Da Vinčija sa pesmom "Per sempre si" i nemačke predstavnice Sare Engels, koja izvodi numeru "Fire".

Omaž istoriji i legendarna Viki Leandros

Poseban trenutak večeri rezervisan je za revijalni program nakon takmičarskog bloka. Velika Viki Leandros svojim nastupom uveličaće proslavu sedam decenija postojanja ovog prestižnog festivala, podsećajući na dugu i bogatu tradiciju evrovizijske muzike.

Učesnici prvog polufinala po redosledu nastupa

1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova!

2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System

3. Hrvatska: Lelek - Andromeda

4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto

5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa

6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay

7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin

8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora

9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True

10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle

11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice

12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas

13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar

14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray

15. Srbija: Lavina - Kraj mene

Koje države su odustale

Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija povukle su se sa učešća na Evroviziji 2026 u znak protesta zbog učešća Izraela na takmičenju, objavio je list "Independent".

Gde pratiti prenos

Direktan prenos prvog polufinala možete pratiti na kanalima Radio-televizije Srbije, kao i putem zvaničnog YouTube kanala Evrovizije sa početkom u 21h. Podsećamo, večeras pored žirija i publika odlučuje o tome ko ide dalje, pa je svaka podrška iz dijaspore od presudnog značaja.

