Ko je aktivan na društvenoj mreži X sigurno je mnogo puta naišao na pitanja korisnika koji se obraćaju upravo Groku, i mole ga da im napravi razne iluzije na određene fotografije. Tako je jedan korisnik zamolio ovu alatku da pokaže kako bi mogao da izgleda Ilon Mask "kad bi hteo".

Njegov zadatak glasi: "Hej Grok, pokaži mi kakva bi bila transformacija Ilona Maska, kada bi šest meseci bio na Mediteranskoj dijeti, unosio 1.800 kalorija, četiri dana nedeljno intenzivno trenirao, dva dana išao na kardio i dnevno prelazio 10.000 koraka."

U prilog ovom zadatku postavljena je njegova fotografija na jednoj plaži koja je nastala pre nekog vremena, a onda je veštačka inteligencija napravila od Ilona Maska ono što ni sam sigurno ne bi mogao da zamisli.

On na ovoj transformaciji ima izvajane trbušnjake sve mišiće na rukama oblikovane i celo telo zategnuto. Takođe, podbradak je nestao pa mu i lice izgleda kao da je išao na najbolji lifting.

Komentari nisu prestali da se nižu ispod ovog posta, a dok su neki naglašavali da 1.800 kalorija za ove usove nikako ne valjaju i da mogu da pogoršaju stvari, drugi su se ipak bazirali samo na njegov izgled i sve shvatili kao jedan vid igre.

Kako kažu, sumnja se da je sam Ilon umešao prste u ovu transformaciju budući da je i sam stvorio alatku koja je u stanju da napravi ovakve primere.

"Grok ovo je odličan posao, svaka čast na obradi", oduševljeni su bili korisnici mreže X.

Fotka sa Mikonosa dugo bila tema komentarisanja

Inače, upravo ova izvorna fotografija bila je tema komentarisanja o tome kako izgleda najbogatiji čovek na svetu i koliko je čudno građen.

I dok su društvene mreže preplavili komentari o njegovom telu, ni on nije ostao imun da prokomentariše tu temu.

Sve negativne komentare je Mask naravno pročitao i imao samo jedno da odgovori: "Ha ha... možda bi trebalo da češće skidam majicu. Sloboda bradavicama!".

