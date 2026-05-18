Sandra Bulok godinama uspeva nešto što je u Holivudu gotovo nemoguće, da svoju decu, Lujisa i Lajlu, odgaja daleko od reflektora, paparaca i stalne medijske pažnje.

Sandra Bulok je jedna od onih glumica koje publika decenijama prati na velikom platnu, dok o njenom privatnom životu zna veoma malo.

Zvezda koja se uskoro vraća u nastavku filma "Magija" retko deli porodične trenutke, a još pažljivije čuva privatnost svoje dece, 16-godišnjeg Lujisa Barda i 11-godišnje Lajle.

Zato je njena objava povodom Dana majkiprivukla ogromnu pažnju. Bulok je na Instagramu podelila galeriju posvećenu ženama iz svoje porodice, ali i retke fotografije svoje dece iz perioda kada su bili mali. Za glumicu koja gotovo nikada ne otvara vrata svog doma javnosti, ovaj potez bio je izuzetno ličan.

Lujis i Lajla - njen najvažniji životni izbor

Sandra Bulok je sina Lujisa usvojila 2010. godine, u trenutku kada je bila na vrhuncu karijere. Samo godinu ranije osvojila je Oskara za film „The Blind Side“, ali je tada u privatnom životu donela odluku koja joj je, kako je kasnije isticala, potpuno promenila život.

Pet godina kasnije porodicu je proširila dolaskom Lajle, devojčice koja je pre usvajanja bila u sistemu hraniteljstva. Glumica je otvoreno govorila o važnosti razumevanja dece koja su prošla kroz rane gubitke i nesigurnosti, naglašavajući koliko su im potrebni stabilnost, strpljenje i ljubav.

O Lujisu je kroz godine govorila kao o mirnom, mudrom i veoma osetljivom dečaku, dok je Lajlu opisivala kao snažnu, odlučnu i neustrašivu devojčicu. Jednom prilikom se našalila da bi zbog svoje upornosti mogla jednog dana postati predsednica SAD.

Za razliku od mnogih slavnih roditelja, Bulok nikada nije koristila porodicu kao deo javnog imidža. Decu retko vodi na crveni tepih, ne eksponira ih u medijima i strogo čuva njihovu privatnost.

Njena odluka da Lujis i Lajla odrastaju što normalnije nije trenutna, već dugogodišnja životna filozofija. Poznato je i da se snažno protivila objavljivanju njihovih fotografija bez dozvole.

Ta zaštitnička strana posebno dolazi do izražaja jer Sandra Bulok kao bela majka odgaja dvoje crne dece. U ranijim intervjuima iskreno je govorila o strahovima koje nosi takvo roditeljstvo, svesna društvenih izazova i predrasuda sa kojima bi njena deca mogla da se suoče.

- Kao roditelj koji svoju decu voli više od svega, plašim se mnogih stvari - izjavila je jednom, ističući da njena briga ne obuhvata samo uobičajene roditeljske dileme, već i šire društvene probleme.

Holivud može da čeka

Iako spada među najuspešnije glumice svoje generacije, Sandra Bulok je poslednjih godina svesno usporila karijeru. Više puta je naglasila da joj je najveća sreća dom i porodica.

Objasnila je da gluma zahteva potpunu posvećenost, ali da joj u ovom životnom periodu prioritet nisu novi projekti, već svakodnevni život njene dece. Umesto snimanja i premijera, njen fokus su škola, odrastanje i porodične obaveze Lujisa i Lajle.

Takav izbor je retkost u industriji koja stalno traži prisutnost i vidljivost, ali Bulok pokazuje da ni najveća slava ne mora da znači odricanje od privatnog života.

Zato su fotografije koje je podelila za Dan majki izazvale snažnu reakciju javnosti,ne zbog glamura, već upravo zbog suprotnog: jednostavnosti i intimnosti trenutaka koje inače pažljivo čuva za sebe.

Sandra Bulok će uskoro ponovo biti u centru pažnje zbog nastavka filma "Magija", u kojem se vraća uz Nikol Kidman, ali njena poruka je jasna, bez obzira na Holivud, porodica ostaje njen najzaštićeniji i najvažniji deo života.

