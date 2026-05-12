Poljski jutjuber Nikodem Čiževski, na internetu poznat kao Lil Narcis, pronađen je mrtav nekoliko nedelja nakon nestanka, saopštile su vlasti 5. maja. Imao je 23 godine.

Potraga završena tragičnim vestima

U saopštenju za javnost, policija u poljskom gradu Glivice navela je da je potraga za Čiževskim okončana nakon što su dobili informaciju da je njegovo telo pronađeno u Hrvatskoj. Kreator sadržaja poslednji put se javio porodici 8. aprila, a policija je potragu zvanično objavila krajem istog meseca, preneo je lokalni medij Fakt.

"Potraga za mladim stanovnikom našeg regiona trajala je od trenutka prijave nestanka“, stoji u policijskom saopštenju: "Službenici gradske policijske uprave u Glivicama bili su uključeni u operaciju, a uz podršku nadređenih jedinica, proveravali su svaki trag i svaku informaciju koja bi mogla pomoći u određivanju lokacije ovog 23-godišnjaka," navedeno je dalje.

Karijera i uticaj na internetu

Na svom Jutjub kanalu, Čiževski je okupio bazu od preko 450.000 pretplatnika, deleći humoristične i lajfstajl snimke. Bio je prepoznatljiv po provokativnim "dis trekovima" (pesmama u kojima proziva druge) na platformi, od kojih su neki prikupili milione pregleda. Ipak, bilo je očigledno da se povukao iz kreiranja sadržaja u poslednjim godinama života, a svoj poslednji video na Jutjubu objavio je u novembru 2021. godine.

Jutjuber Nikodem Čiževski pronađen mrtav u Hrvatskoj Foto: YouTube/Narcyz

Poslednji pozdrav fanova

Iako je poslednji snimak star više od četiri godine, obožavaoci su počeli da ostavljaju oproštajne poruke u komentarima čim se vest o njegovoj smrti proširila.

"Počivaj u miru, dragi moj", napisao je jedan korisnik.

"Neka počiva u miru, najdublje saučešće porodici", podelio je drugi.

Treći je dodao: "Tužno je što ga više nećemo videti, moje saučešće porodici."

