Ko je sledeći Džejms Bond? Nije Britanac i previsok je, ali žene su toliko lude za njim da ovaj glumac ima najveću šansu
Otkako je Danijel Krejg najavio da više neće igrati Džejmsa Bonda, fanovi ove franšize nagađaju ko bi mogao da ga nasledi u odelu tajnog agenta 007.
Već godinama se spekuliše o manje-više istim imenima, a uglavnom se pominju Aron Tejlor-Džonson i Henri Kavil, odnedavno i Kalum Tarner. Međutim, u poslednje vreme se jedan glumac smatra najvećim favoritom za ulogu Džejmsa Bonda.
U pitanju je Džejkob Elordi, koji je gotovo preko noći postao jedna od najvećih zvezda Holivuda. Kako tvrdi norvinarka Marina Hajd, u holivudskim krugovima se šuška da je australijski glumac u tzv. pol-poziciji za ovu rolu, a i kladionice ga smatraju najverovatnijim izborom Denija Vilneva, koji će režirati 26. film o Bondu.
– Moram da kažem da sam od velikog broja ljudi čula da je Džejkob Elordi stigao do pol-pozicije – rekla je ona u podkastu The Rest is Entertainment i dodala da je Kalum Tarner daleko iza njega.
Džejkob Elordi kao Bond bi bio tu za celu generaciju
Mnogi tvrde da je zvezda "Euforije" i "Frankenštajna" (koji mu je doneo nominaciju za Oskara!) sa svojih 196 centimetara previsok glumac za Džejmsa Bonda, ali Marina Hajd podseća da je on fizički atraktivan, a to je jedan od aduta koje mora da ima čovek koji glumi čuvenog agenta.
– Kao prvo, a to je važno: žene već žele da spavaju s njim – naglašava ona.
– Ima 28 godina, tako da bi lako mogao da snima narednih 10 godina, što studio zaista želi. Oni hoće nekoga ko će biti tu za celu generaciju – kaže koautor podkasta Ričard Osman.
Uglavnom se Elordiju kao minus ističe to što je Australijanac, ali je on u prošlosti često igrao Britance. Ukoliko on bude odabran, on neće biti prvi australijski glumac u ulozi Džejmsa Bonda, pošto je ranije Džordž Lejzenbi nasledio legendarnog Šona Konerija.
U svakom slučaju, Amazon MGM Studios još uvek ne komentariše nagađanja, pa se zvanično saopštenje o tome ko je novi Bond i dalje čeka.
