Poznata glumica Anja Mit raznežila je svoje pratioce podelivši trenutke porodične sreće povodom prvih pola godine od dolaska na svet njenog naslednika Filipa. Kroz emotivnu objavu iz topline svog doma, Anja je pokazala svu lepotu majčinstva, ali se osvrnula i na proces povratka u prepoznatljivu formu nakon porođaja.

Pola godine čiste ljubavi

Na svom Instagram profilu, glumica je objavila fotografiju sa sinom uz kratku, ali snažnu poruku posvećenu njihovom zajedničkom vremenu: "Naših 6 meseci ljubavi". Ova objava izazvala je pregršt pozitivnih reakcija, dok su se u komentarima nizale čestitke povodom malog jubileja njenog prvenca.

Anja Mit sa sinom

Povratak treninzima nakon zaslužene pauze

Iako važi za nekoga ko veoma brine o svom izgledu, Anja je iskreno priznala da je u proteklom periodu napravila dvomesečnu pauzu od fizičkih aktivnosti. Razlog tome bili su iscrpljenost i prirodan pad motivacije koji često prati prve mesece roditeljstva. Ipak, sada se ponovo aktivirala u teretani gde vežba tri do četiri puta sedmično.

"Često kada sretnem ljude kažu: 'Pa ti ne izlaziš iz teretane', zapravo nije tako. Treniram 3x nedeljno, nekada četiri. Sada sam imala pauzu 2 meseca jer nisam imala energije, valjda me je stigao umor i neki manjak motivacije", objasnila je glumica uz motivacionu poruku: "Saberimo se, uskoro leto."

Transformacija i brzi oporavak

Tokom blagoslovenog stanja, Anja je dobila 12 kilograma, ali su disciplina i zdrava ishrana učinili svoje. Rezultati su bili vidljivi neverovatnom brzinom, pa je već 14 dana nakon porođaja mogla da obuče svoju staru garderobu. Iako je bebu na svet donela carskim rezom, glumica je uspešno prebrodila postoperativni period i brzo se vratila svojim uobičajenim dnevnim obavezama, ističući da je ključ u balansu i slušanju sopstvenog tela.

