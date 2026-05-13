Grupa Lavina, koja predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026 izborila je prolazak u finale energičnom pesmom i još energičnijim nastupom, koji je na spektakularan način zatvorio takmičarski deo prvog polufinala.

Nišlije zatvaraju prvo polufinalno veče

Niški bend Lavina sa kompozicijom "Kraj mene" na scenu je izašao pod rednim brojem 15, a veliku pažnju javnosti - kako na PZE tako i sada, izazvali su njihovi kostimi, zbog čega su se mnogi zapitali kako članovi benda izgledaju van njih.

Njihov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su frontmena benda Luku Aranđelovića, zajedno sa bendom, upoređivali sa bivšim frontmenom italijanske grupe Maneskin - Damijanom Davidom. Glavni razlog je jaka scenska šminka, a zanimljivo je da frontmen Lavine izgleda potpuno drugačije bez teške scenske šminke.

Nastavnik muzičkog

Frontmen grupe, Luka Anđelković, nastavnik je muzičkog u Bujanovcu, a tokom finala PZE 2026 pozdravljao je svoje učenike koji su ga verno bodrili.

"Radim u nižoj muzičkoj školi u Bujanovcu. Predajm klincima klasičnu gitaru. Rad sa decom je u isto vreme i težak i lep. Postoji ta strana mene koja voli da prenese znanje i ne mogu da kažem da ne uživam u toj profesiji. Moj je posao da probudim talenat kod dece, nekad uspem, a nekad ne," rekao je Luka i otkrio zbog čega predaje u školi u Bujanovcu i putuje do posla: "Kad sam završio fakultet nisam imao posao, stvorila se prilika da odem tamo i ja sam prihvatio."

Zanimljivo je da Luka na jednoj ruci ima dugačke nokte dok su na drugoj uredno skraćeni. Kako je otkrio razlog tome je njegov posao i nokti su mu potrebni kako bi svirao gitaru.

Put ka uspehu

Nisu imali menadžere, nisu imali veliku podršku industrije, imali su samo instrumente. Vežbali su gde su stigli, u garažama, podrumima i improvizovanim studijima.

"Nije bilo lako. Svirali smo pred malim brojem ljudi, često bez honorara. Ali nikada nismo prestali da verujemo," rekao je Luka u intervjuu u emisiji Moj Niš za televiziju Belami.

Ono što je mnoge iznenadilo je njihova jednostavnost i skromnost.

"Ne mogu da zamislim taj stereotip rokzvezde koji je postojao pre. Trudimo se i radimo na sebi. Zahvalni smo našim roditeljima što su nas lepo vaspitali. Mislim da ne možeš da drugačije da uspeš u ovom biznisu trenutno, naravno postoje izuzeci, osim da budeš vredan. Moramo da radimo puno, nemamo taj luksuz da se opijamo, drogiramo i glupiramo, jer moramo da pišemo, radimo, snimamo, da imamo novac kako bi to sve finansirali. To je prva stvar, a drugo, moraš da budeš fin prema ljudima. Kad bih bio bezobrazan prema vama ili nekom drugom, vi verovatno ne biste hteli više nikad sa mnom da sarađujete. Tako da ono i sa profesionalne perspektive prvenstveno sve to mora," otkrio je muzičar.

Ko su momci iz benda Lavina

Bend predvodi harizmatični frontmen Luka Aranđelović, a pored njega postavu čine Pavle Samardžić (gitara), Andrija Cvetanović (gitara), Nikola Petrović (bas), Pavle Aranđelović (klavijature) i Bojan Ilić (bubnjevi).

"Lavina je krenula kad smo imali 13 godina. Nije bila uvek Lavina, ali ta neka ekipa je, ne znam, se malo skupila, i onda smo iz nje isplivali u ovo drugo," otkrio je ranije Anđelković.

Redosled prve polufinalne večeri

1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova!

2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System

3. Hrvatska: Lelek - Andromeda

4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto

5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa

6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay

7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin

8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora

9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True

10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle

11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice

12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas

13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar

14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray

15. Srbija: Lavina - Kraj mene

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 55.53% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 10.54% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 5.14% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.14% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 4.88% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 4.88% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 2.57% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 1.8% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.8% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 1.54% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 1.54% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.29% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 1.29% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 1.03% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 1.03%

Koje države su odustale

Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija povukle su se sa učešća na Evroviziji 2026 u znak protesta zbog učešća Izraela na takmičenju, objavio je list "Independent".

Gde pratiti prenos

Direktan prenos prvog polufinala možete pratiti na kanalima Radio-televizije Srbije, kao i putem zvaničnog YouTube kanala Evrovizije sa početkom u 21h. Podsećamo, večeras pored žirija i publika odlučuje o tome ko ide dalje, pa je svaka podrška iz dijaspore od presudnog značaja.

Pogledajte video: Vrisak grupe "Lavina" opčinio svet