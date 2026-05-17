U Zagrebu, pre tačno 36 godina, organizovana je Evrovizija u Jugoslaviji, jer je godinu dana pre toga na tom takmičenju pobedila grupa Riva iz Zadra sa pesmom "Rock me baby".

Tog 5. maja 1990. Zagreb je izgledao kao evropski centar pop glamura, jer se u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održavalo finale Pesme Evrovizije. Godinu dana kasnije, počeo je raspad Jugoslavije, pa je ovo finale u Zagrebu bilo jedan od poslednjih simbola zajedništva.

Grupa Riva na Evroviziji 1989. godine u Jugoslaviji Foto: printscreen/youtube/Eurovision Song Contest

Evrovizija u Jugoslaviji, pred 5.000 ljudi u publici i milionima ispred ekrana – bila je pravi spektakl. Ovo je bio jedini put da se Evrovizija održi u Jugoslaviji, prvi put da se takmičenje održi na Balkanu, prvi put da je slovenska zemlja bila domaćin, a i jedini put da se takmičenje održalo u nekoj komunističkoj ili socijalističkoj državi.

Dvadeset dve zemlje su učestvovale na takmičenju, iste one koje su učestvovale prethodne godine. Te večeri pobedu je odneo Italijan Toto Kotunjo, sa pesmom “Insieme: 1992”, baladom o ujedinjenju Evrope. Dok se Evropa ujedinjavala, spremalo se razbijanje Jugoslavije.

Toto Kotunjo, pobednik na Evroviziji 1990. Foto: Printscreen/YouTube/EurovisionSongContest

Ova Evrovizija pamti se i po pravom malom skandalu iz sa predstavnicama Španije, koju je predstavljao legendarni duo Azúcar Moreno sa duetskom pesmom "Bandido". Pevačice su izašle na scenu, nastup je počeo, ali muzika ne. Sekund, dva, tri, njih dve su se pogledale besne i demonstrativno napustile binu. Španski temperament je izašao na videlo.

Azucar Moreno na Evroviziji 1990. godine sa pesmom Bandido Foto: Printscreen/YouTube/EurovisionSongContest

Naravno, kasnije su se vratile, izvele pesmu kako treba i ostavile publiku da i dalje komentariše ko je pogrešio – oni ili produkcija. Na kraju je ostalo objašnjenje da je tonski inženjer zaboravio da uključi zvuk na slušalicama španskog dirigenta Eduarda Leive, koji je morao da računa na orkestar koji svira gudačke i duvačke duvače uz prateću numeru. Ipak, taj trenutak je ostao prva prava evrovizijska drama na tlu Jugoslavije, a duet je postao veliki hit, pa su ga kasnije otpevale i srpska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović i glumica Ivana Žigon.

Što se domaće predstavnice te 1990. godine tiče, Jugoslaviju je predstavljala Tajči sa pesmom “Hajde da ludujemo”. Tajči je otpevala čistu pop pesmu i imala na sebi neon cirkone koje su bile toliko 1990. da danas deluju kao vremenska kapsula.

Tajči na Evroviziji 1990. Foto: Printscreen/YouTube/EurovisionSongContest

