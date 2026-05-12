Skandal na Evroviziji! Traže diskvalifikaciju predstavnice Rumunije zbog stihova iz njene pesme, odmah se oglasila
Rumunska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, Aleksandra Čapitanesku, našla se u središtu skandala zbog pesme „Choke Me“. Numera je izazvala oštre reakcije aktivista, stručnjaka i dela javnosti koji upozoravaju da tekst može normalizovati opasne obrasce ponašanja kod mladih, dok pevačica odlučno odbacuje optužbe tvrdeći da je u pitanju umetnički izraz o emotivnom pritisku.
Najveću pažnju pred Evroviziju i zabrinutost organizacija za prevenciju nasilja privukli su stihovi poput "teško je disati", "želim da me daviš", "neka mi pluća eksplodiraju", kao i samo ponavljanje fraze "choke me" (guši me). Profesorka prava Kler Mekglin istakla je da izbor ove pesme i njena promocija na takmičenju predstavljaju "neodgovornu normalizaciju opasne prakse" koja olako rizikuje živote mladih žena. Ona upozorava na medicinske dokaze koji ukazuju na to da učestalo seksualno gušenje može izazvati oštećenje mozga. Njene brige deli i norveška zdravstvena radnica koja navodi da autori svesno i opasno koriste trendove "normalizovane kroz kulturu intimnih filmova" kako bi privukli pažnju.
Odgovor pevačice i potencijalne sankcije
Uprkos oštrim kritikama, pobednica rumunskog takmičenja "The Voice", Aleksandra Čapitanesku, negira da pesma promoviše nasilje. Ona objašnjava da numera zapravo "govori o emocionalnom pritisku, nesigurnosti i osećaju gušenja pod teretom emocija". Deo publike takođe brani pevačicu, ističući pravo na umetničku slobodu i simboliku. Iako postoje zahtevi za diskvalifikaciju, za sada ne postoje zvanične informacije da će rumunska numera biti predmet istrage ili organizacionih sankcija na Evroviziji.
(Kurir.rs/ Blic/ The Gardian)
Bonus video: