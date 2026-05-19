Slali je u Srem da uči srpski

Zvezda serije "Kasl" ponosno ističe da su njeni roditelji Srbi iz Dalmacije, a njena povezanost sa Srbijom i Inđijom tolika je da je tu čak i školu pohađala. Iako rođena u Kanadi, Stana Katić je detinjstvo provela na relaciji Hamilton-Inđija. Njeni roditelji, Rada i Petar, slali su je u Srem kako bi što bolje savladala srpski jezik. Pohađala je osnovnu školu "Jovan Popović", istu onu u koju je išla i njena majka.

"Takva je Stana! Dođe diskretno u Inđiju, samo se javi rođacima da je stigla i uživa u omijenim srpskim jelima," otkrila je njena sestra od tetke.

Inđija za nju ima i posebnu emotivnu težinu. To je grad u kojem su se njeni roditelji upoznali nakon što su njihove porodice, bežeći od potopa sela u Dalmaciji, stigle u Vojvodinu.

U Srbiji sahranila brata i oca

Iza holivudskog osmeha krije se velika tuga. Malo ko zna da je Stana u Inđiji sahranila rođenog brata, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći sa samo 10 godina. Takođe, 2020. godine u Inđiji je sahranjen i njen otac Petar, čija je poslednja želja bila da počiva u domovini.

Kada god je pitaju za poreklo, Stana je jasna i precizna, ne dozvoljavajući nikome da je svojata.

"Moji roditelji su Srbi iz Hrvatske. Zovem nas Dalmatincima jer je to deo planete odakle potičemo. Imam Srbe, Hrvate, pa čak i nekoliko crnogorskih članova porodice," izjavila je glumica.

Stana Katić u filmu Vera Atkins Foto: SMT Pictures / AFP / Profimedia

Obožava Beograd

Svoju ljubav prema korenima krunisala je i brakom. Udala se za Krisa Srboljuba Brkljača, čiji su roditelji takođe srpski emigranti, ali iz Like. Venčali su se na njen rođendan, 26. aprila, i to baš u Dalmaciji.

Iako živi u svetskim metropolama, Beograd je za nju jedan od najlepših gradova. Prilikom jedne od poseta, nije krila oduševljenje napretkom srpske prestonice.

- Beograd je sada ono što je bio Berlin pre 10 godina. Neverovatni restorani, hoteli... Ceo svet zna da je Beograd danas "party town" - poručila je Stana, naglasivši da srpski razume savršeno, ali da intervjue radije daje na engleskom da ne bi došlo do nesporazuma.

Stana Katić je primer svetske zvezde koja nikada nije zaboravila odakle je potekla, čvrsto držeći do svog srpskog identiteta koji komšije uzalud pokušavaju da prisvoje.

