Večeras počinje Pesma Evrovizije, muzičko takmičenje koje je prema rečima prvog čoveka festivala koštalo 16 miliona evra, i koje ni ove godine nisu zaobišle kontroverze.

5 zemalja je odustalo od takmičenja zbog odluke da se Izraelu dopusti učešće na muzičkom takmičenju, a pred sam početak prvog polufinala, Mondo je uspeo da zabeleži atmosferu u hotelu u kojem, između ostalih, borave i srpski predstavnici, bend Lavina.

Andrija iz Lavine spreman za pohod na Evropu

Metal bend iz Niša, koji će se boriti pod srpskom zastavom pesmom "Kraj mene", važi za favorita kada je prolazak u finale u pitanju. Uskoro počinje generalna proba, pred prenos koji nas očekuje od 21 čas, a mi smo iskoristili priliku da Andriju pitamo i za komentar predstavnika Albanije o njihovoj numeri.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 35.71% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 28.57% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 14.29% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 7.14% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 7.14% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 7.14% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 0% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 0% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 0% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 0% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 0%

Alis Kallaci je pre dva dana nahvalio muzičare iz Srbije i rekao da su "neverovatni": "Sreo sam ih, njihova energija, gore iznutra, inspirativni su, skroz ludi, volim ih", iskren je bio on.

Andrija je rekao da čuo njegov komentar i zahvalio se na podršci, a šta je rekao u izjavi za portal Mondo, pogledajte u video-prilogu u okviru članka.

VIDEO: Andrija iz Lavine spreman za pohod na Evropu: