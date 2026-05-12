Slušaj vest

Finska predstavnica na ovogodišnjojEvroviziji 2026, violinistkinja Linda Lampenius, poznatija kao Linda Brava, našla se u centru pažnje javnosti nakon što su društvene mreže preplavile informacije o njenim ranijim nastupima za NATO trupe na Kosovu.

Linda zajedno sa pevačem Pitom Parkonenom predstavlja Finsku pesmom „Liekinheitin“, a ovaj dvojac trenutno važi za jednog od glavnih favorita za pobedu, barem prema evrovizijskim kladionicama.

Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu
Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Veliko interesovanje publike usmereno je upravo ka atraktivnoj violinistkinji, čija je međunarodna karijera godinama tema medija širom Evrope. Ipak, poslednjih dana posebnu pažnju izazvale su informacije o njenim nastupima za NATO.

Prema podacima dostupnim na Vikipediji, Linda Lampenius je tokom karijere nastupala za američke pomorske snage u Evropi i Africi, odnosno u okviru NATO benda. Na društvenim mrežama posebno se izdvajaju navodi da je nastupala i za NATO trupe na Kosovu, zbog čega je deo publike u Srbiji burno reagovao.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Međutim, to nije jedina kontroverza koja prati finski tim ove godine.

Nakon prvih proba u Bazelu, deo evrovizijske publike optužio je finski dvojac da ima privilegovan tretman u odnosu na ostale učesnike.

Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu
Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Naime, Lindi je tokom nastupa omogućeno izvođenje solo deonica violine uživo putem mikrofona, dok pojedini drugi izvođači navodno nisu dobili istu mogućnost.

Posebnu pažnju izazvala je izjava švajcarske predstavnice Veronike Fusaro, koja je otkrila da joj organizatori nisu dozvolili da uživo svira solo deonice na gitari tokom nastupa.

Anketa

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit?

– Bila sam iznenađena takvom odlukom, ali drago mi je zbog nje – rekla je Veronika Fusaro u jednom intervjuu.

Ne propustitePop kulturaGrupa Lavina direktno iz Beča: Poznati Albanac komentarisao srpske predstavnike, evo kako su mu odgovorili (VIDEO)
Lavina na svečanom otvaranju Evrovizije
Pop kulturaSkandal na Evroviziji! Traže diskvalifikaciju predstavnice Rumunije zbog stihova iz njene pesme, odmah se oglasila
Aleksandra Čapitanesku
Pop kulturaNa sceni izgledaju kao najvatreniji ljubavnici, a sada je otkrivena pozadina njihove veze: Ovo su Finci kojima svi predviđaju pobedu na Evroviziji
Screenshot 2026-05-09 212507.png
Pop kulturaSatima ležala pod mrtvim telima, u nozi ima geler: Predstavnica Izraela na Evroviziji '25 zbog Hamasa preživela pakao
Juval Rafael, predstavnica Izraela na Evroviziji 2025.
Pop kulturaSrbija u prvom polufinalu Evrovizije nastupa poslednja, a evo i koje su države odustale od takmičenja (video)
Eurovision

 Video: Ko su momci iz benda Lavina

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir