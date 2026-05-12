Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu

Finska predstavnica na ovogodišnjojEvroviziji 2026, violinistkinja Linda Lampenius, poznatija kao Linda Brava, našla se u centru pažnje javnosti nakon što su društvene mreže preplavile informacije o njenim ranijim nastupima za NATO trupe na Kosovu.

Linda zajedno sa pevačem Pitom Parkonenom predstavlja Finsku pesmom „Liekinheitin“, a ovaj dvojac trenutno važi za jednog od glavnih favorita za pobedu, barem prema evrovizijskim kladionicama.

Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Veliko interesovanje publike usmereno je upravo ka atraktivnoj violinistkinji, čija je međunarodna karijera godinama tema medija širom Evrope. Ipak, poslednjih dana posebnu pažnju izazvale su informacije o njenim nastupima za NATO.

Prema podacima dostupnim na Vikipediji, Linda Lampenius je tokom karijere nastupala za američke pomorske snage u Evropi i Africi, odnosno u okviru NATO benda. Na društvenim mrežama posebno se izdvajaju navodi da je nastupala i za NATO trupe na Kosovu, zbog čega je deo publike u Srbiji burno reagovao.

Da li ćete gledati Evroviziju? Da 50.79% Ne 38.45% Samo finale 10.76%

Međutim, to nije jedina kontroverza koja prati finski tim ove godine.

Nakon prvih proba u Bazelu, deo evrovizijske publike optužio je finski dvojac da ima privilegovan tretman u odnosu na ostale učesnike.

Naime, Lindi je tokom nastupa omogućeno izvođenje solo deonica violine uživo putem mikrofona, dok pojedini drugi izvođači navodno nisu dobili istu mogućnost.

Posebnu pažnju izazvala je izjava švajcarske predstavnice Veronike Fusaro, koja je otkrila da joj organizatori nisu dozvolili da uživo svira solo deonice na gitari tokom nastupa.

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 44.44% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 22.22% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 11.11% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.56% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 5.56% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 5.56% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 5.56% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 0% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 0% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 0% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 0% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0%

– Bila sam iznenađena takvom odlukom, ali drago mi je zbog nje – rekla je Veronika Fusaro u jednom intervjuu.

