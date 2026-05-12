U prestonici Austrije večeras počinje Pesma Evrovizije, prestižni muzički spektakl čija organizacija košta 16 miliona evra. Kroz ovogodišnje takmičenje publiku će voditi Viktorija Svarovski, pevačica i milijarderka, dok će Srbiju predstavljati bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Viktorija Svarovski, naslednica čuvene imperije Svarovski, rođena je 16. avgusta 1993. godine u Insbruku. Iako potiče iz veoma uticajne porodice, Viktorija je isticala želju da izgradi sopstvenu karijeru nezavisno od porodičnog biznisa. Njen put ka muzičkoj sceni počeo je rano – već sa 16 godina potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Sony Music. Nakon toga se preselila u Los Anđeles, gde je sarađivala sa poznatom autorkom Dajen Voren.

Televizijski uspesi i sopstveni biznis

Na nemačkom govornom području Viktorija je stekla najveću popularnost učešćem u emisiji "Let's Dance", gde je odnela pobedu 2016. godine, a od 2018. postala je i stalna voditeljka ovog programa. Ušla je u istoriju i kao najmlađa članica žirija emisije "Das Supertalent". Pored televizijskog i muzičkog rada, veoma je aktivna u svetu mode i preduzetništva; pokrenula je svoj bjuti brend ORIMEI, radila kao model za prestižne magazine poput ELLE i Forbes, te dizajnirala modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom. Ipak, javnost u Austriji i evrovizijskim krugovima ima podeljeno mišljenje o njoj – dok je jedni smatraju pravim profesionalcem, drugi veruju da je uspeh ostvarila zahvaljujući poznatom prezimenu, prenosi Blic.

Nastup srpskog predstavnika i raspored takmičenja

Ovogodišnji predstavnik Srbije je Lavina bend sa pesmom "Kraj mene". Oni će nastupiti u večerašnjem (12. maj), prvom polufinalu i to kao poslednji izvođači, pod rednim brojem 15.

Nakon prve večeri, drugo polufinalno veče je zakazano za 14. maj, dok će se veliko finale i proglašenje pobednika održati 16. maja.

