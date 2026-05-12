U prestonici Austrije večeras počinje Pesma Evrovizije, prestižni muzički spektakl čija organizacija košta 16 miliona evra. Kroz ovogodišnje takmičenje publiku će voditi Viktorija Svarovski, pevačica i milijarderka, dok će Srbiju predstavljati bend Lavina sa pesmom "Kraj mene".

Viktorija Svarovski, naslednica čuvene imperije Svarovski, rođena je 16. avgusta 1993. godine u Insbruku. Iako potiče iz veoma uticajne porodice, Viktorija je isticala želju da izgradi sopstvenu karijeru nezavisno od porodičnog biznisa. Njen put ka muzičkoj sceni počeo je rano – već sa 16 godina potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom Sony Music. Nakon toga se preselila u Los Anđeles, gde je sarađivala sa poznatom autorkom Dajen Voren.

Televizijski uspesi i sopstveni biznis

Na nemačkom govornom području Viktorija je stekla najveću popularnost učešćem u emisiji "Let's Dance", gde je odnela pobedu 2016. godine, a od 2018. postala je i stalna voditeljka ovog programa. Ušla je u istoriju i kao najmlađa članica žirija emisije "Das Supertalent". Pored televizijskog i muzičkog rada, veoma je aktivna u svetu mode i preduzetništva; pokrenula je svoj bjuti brend ORIMEI, radila kao model za prestižne magazine poput ELLE i Forbes, te dizajnirala modne kolekcije inspirisane austrijskom tradicijom. Ipak, javnost u Austriji i evrovizijskim krugovima ima podeljeno mišljenje o njoj – dok je jedni smatraju pravim profesionalcem, drugi veruju da je uspeh ostvarila zahvaljujući poznatom prezimenu, prenosi Blic.

Nastup srpskog predstavnika i raspored takmičenja

Ovogodišnji predstavnik Srbije je Lavina bend sa pesmom "Kraj mene". Oni će nastupiti u večerašnjem (12. maj), prvom polufinalu i to kao poslednji izvođači, pod rednim brojem 15.

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice

Nakon prve večeri, drugo polufinalno veče je zakazano za 14. maj, dok će se veliko finale i proglašenje pobednika održati 16. maja.

