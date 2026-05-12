Pred nama je 70. jubilarna Pesma Evrovizije, za čiju organizaciju je utrošeno čak 16 miliona evra, prema pisanju portala Mondo.

Prvo polufinalno veče održaće se danas, 12. maja, drugo polufinale je zakazano za četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21 sat.

Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učešća Izraela, a to su: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promene u glasanju.

Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.

Pored toga, uvedene su sledeće novine: Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.

Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i deljenja informacija.

Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.

Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.

Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak sveta) u dva posebna kruga.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 54.77% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 11.2% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 5.81% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.81% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 5.39% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 3.32% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 2.49% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 2.07% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 2.07% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.07% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.66% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 1.66% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.83% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0.83% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Ko nastupa 1. polufinalne večeri Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova! Švedska: FELICIA – My System Hrvatska: LELEK – Andromeda Grčka: Akylas – Ferto Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa Gruzija: Bzikebi – On Replay Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Izrael: Noam Bettan – Michelle Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más San Marino: Senhit – Superstar Poljska: ALICJA – Pray Srbija:Lavina – Kraj mene

