Slušaj vest

Pred nama je 70. jubilarna Pesma Evrovizije, za čiju organizaciju je utrošeno čak 16 miliona evra, prema pisanju portala Mondo.

Prvo polufinalno veče održaće se danas, 12. maja, drugo polufinale je zakazano za četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21 sat.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učešća Izraela, a to su: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promene u glasanju.

Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.

U galeriji pogledajte spektakularni nastup grupe Lavina na Evroviziji 2026:

Srbija, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

Pored toga, uvedene su sledeće novine:

  • Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.
  • Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i deljenja informacija.
  • Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.
  • Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.
  • Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak sveta) u dva posebna kruga.
Anketa

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit?

Ko nastupa 1. polufinalne večeri

  1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Švedska: FELICIA – My System
  3. Hrvatska: LELEK – Andromeda
  4. Grčka: Akylas – Ferto
  5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Gruzija: Bzikebi – On Replay
  7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
  9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
  12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  13. San Marino: Senhit – Superstar
  14. Poljska: ALICJA – Pray
  15. Srbija:Lavina – Kraj mene
Ne propustitePop kulturaOvo je milijarderka o kojoj svi pričaju na Evroviziji 2026: Viktorija je naslednica čuvenog brenda, a ove godine u Beču ima važnu ulogu
Viktorija Svarovski
Pop kulturaPredstavnica Finske nastupala za NATO snage na Kosovu i Metohiji: Skandal trese Evroviziju pred prvo polufinale
Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 u Bazelu
Pop kulturaGrupa Lavina direktno iz Beča: Poznati Albanac komentarisao srpske predstavnike, evo kako su mu odgovorili (VIDEO)
Lavina na svečanom otvaranju Evrovizije
Pop kulturaSkandal na Evroviziji! Traže diskvalifikaciju predstavnice Rumunije zbog stihova iz njene pesme, odmah se oglasila
Aleksandra Čapitanesku

Video: Andrija iz Lavine spreman za pohod na Evropu

Andrija iz Lavine spreman za pohod na Evropu Izvor: MONDO/Marina Cvetković