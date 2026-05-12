Promenjena pravila glasanja na Evroviziji 2026: Evo koliko puta možete poslati poruku za svog favorita
Pred nama je 70. jubilarna Pesma Evrovizije, za čiju organizaciju je utrošeno čak 16 miliona evra, prema pisanju portala Mondo.
Prvo polufinalno veče održaće se danas, 12. maja, drugo polufinale je zakazano za četvrtak 14. maja, dok je finale u subotu, 16. maja od 21 sat.
Pet zemalja je odustalo od takmičenja zbog učešća Izraela, a to su: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija, a ove godine imamo i promene u glasanju.
Ova godina donosi stari princip – o finalistima će ponovo odlučivati kombinacija glasova žirija i publike, sistem koji je bio na snazi do 2022. godine.
Pored toga, uvedene su sledeće novine:
- Nacionalni žiriji su prošireni sa pet na sedam članova, od kojih dvoje moraju biti starosti između 18 i 25 godina.
- Članovi žirija moraju potpisati dokument o nepristrasnosti i zabrani dogovaranja i deljenja informacija.
- Zanimanja članova žirija sada obuhvataju širi krug profesionalaca radi veće objektivnosti.
- Od ove godine, sa jednog broja telefona ili jedne bankovne kartice biće dozvoljeno maksimalno 10 glasova, umesto dosadašnjih 20, koliko je važilo do prošle godine.
- Glasanje će biti omogućeno putem telefona, aplikacije, i onlajn-platforme ESC.vote, a pravo glasa imaće i publika iz država koje se ne takmiče (ostatak sveta) u dva posebna kruga.
Ko nastupa 1. polufinalne večeri
- Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
- Švedska: FELICIA – My System
- Hrvatska: LELEK – Andromeda
- Grčka: Akylas – Ferto
- Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
- Gruzija: Bzikebi – On Replay
- Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
- Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Izrael: Noam Bettan – Michelle
- Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- San Marino: Senhit – Superstar
- Poljska: ALICJA – Pray
- Srbija:Lavina – Kraj mene
