Bend Lavina večeras predstavlja Srbiju u prvom polufinalu Evrovizije 2026, koja se održava u Beču. Niški sastav izvodi pesmu „Kraj mene“, a na scenu će izaći kao poslednji takmičar večeri, pod rednim brojem 15.

Takav raspored mnogi evrovizijski fanovi smatraju dobrom pozicijom, posebno kada je reč o borbi za ulazak u finale. Iz prvog polufinala dalje prolazi deset zemalja, a Lavina će pokušati da Srbiji obezbedi mesto u završnici takmičenja.

Od domaćeg izbora do velike evropske scene

Lavina je pažnju šire javnosti privukla pobedom na „Pesmi za Evroviziju 2026“, ali interesovanje za članove benda od tada ne jenjava. Iako su preko noći postali jedno od najzvučnijih imena domaće muzičke scene, o njima se i dalje zna relativno malo.

Upravo ta kombinacija - bend iz Niša, snažan metal zvuk i velika evrovizijska scena — dodatno je zaintrigirala publiku pred večerašnji nastup.

Ko su članovi Lavine?

Frontmen benda Luka Aranđelović radi kao nastavnik gitare u Bujanovcu. Tokom finala „Pesme za Evroviziju“ posebno je pozdravljao svoje učenike, koji su ga podržavali tokom takmičenja.

Nikola Petrović je tatu majstor, Bojan Ilić je po zanimanju električar, dok je Pavle Samardžić arhitekta. Drugi Pavle Aranđelović trenutno je nezaposlen, a Andrija Cvetanović radi kao 3D artist i arhitekta.

Iako dolaze iz različitih profesija, na sceni funkcionišu kao bend prepoznatljiv po energiji, žestokom zvuku i metal nastupima.

„Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini“

Nakon što su izborili mesto u finalu domaćeg izbora, članovi Lavine nisu krili koliko ih je podrška publike iznenadila i pogodila.

– Mi smo srce i dušu ostavili na ovoj bini i ljudi su kliknuli. Mi smo proslavili pobedu na benzinskoj pumpi i kupili malo vode i to je to. Mi smo iz malog grada, praktično smo niko i ništa, a dobili smo veliku podršku. Mi nemamo konkurenciju, mi smo svi ovde kolege, družimo se i bodrimo jedni druge. Nikad srećniji nismo bili nego u polufinalu, to nam je vrhunac muzičke karijere. Idemo da odsviramo jedan jak metal šou, pa šta bude bude – rekli su članovi Lavine pred finale PZE.

Njihova izjava dodatno je približila bend publici, jer su nastup na domaćem izboru doživeli kao najveći trenutak dotadašnje karijere.

Mr Lordi izdvojio upravo srpsku pesmu

Lavina je pažnju privukla i van Srbije. O njima je govorio Mr Lordi, frontmen finskog benda Lordi, koji je 2006. godine pobedio na Evroviziji pesmom „Hard Rock Hallelujah“.

Kada su ga pitali koje je ovogodišnje pesme čuo, izdvojio je upravo predstavnike Srbije.

– Ne baš sve, no čuo sam pesmu srpske grupe Lavina, bila je hevi, neka vrsta metal numere. Zvučali su mi kao Merilin Menson na srpskom i baš mi se svidela ta pesma – rekao je Mr Lordi.

