Voditelj RTS, Stefan Popović, koji izveštava sa Evrovizije u Beču, pred današnje prvo polufinale je doživo malu nezgodu.

Naime, Popović se povredio, i to pred važan dan za Srbiju i naše predstavnike, s obzirom na to da grupa Lavina nastupa večeras pod rednim brojem 15.

stefan popovic.jpg
Foto: Printscreen/ Instagram/ stefpop

On je povredio glavu, tačnije slepoočnicu, a o tome je obavestio pratioce na Instagramu.

Voditelj se usnimio jutros sa flasterom na obrvi, u blizini slepoočnice.

Screenshot.jpg
Foto: Printscreen/ Instagram/ stefpop

"Suočio se jedan na jedan sa vratima", našalio se Stefan na Instagram storiju, te pokazao flaster na slepoočnici.

Ko nastupa 1. polufinalne večeri

  1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Švedska: FELICIA – My System
  3. Hrvatska: LELEK – Andromeda
  4. Grčka: Akylas – Ferto
  5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Gruzija: Bzikebi – On Replay
  7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
  9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
  12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  13. San Marino: Senhit – Superstar
  14. Poljska: ALICJA – Pray
  15. Srbija: Lavina – Kraj mene
Video: Grupa lavina odgovorila svima koji kažu da metal ne predstavlja Srbiju

LAVINA odgovorili svima koji kažu da metal ne predstavlja Srbiju, u Beč nose mač, spomenuli i Čolu  Izvor: MONDO