"Suočio se jedan na jedan sa vratima", našalio se Stefan Popović na Instagram storiju, te pokazao flaster na slepoočnici.
sudar s vratima
Voditelj RTS doživeo nezgodu pred prvo polufinale: Stefan Popović se oglasio iz Beča s flasterom na glavi (FOTO)
Voditelj RTS, Stefan Popović, koji izveštava sa Evrovizije u Beču, pred današnje prvo polufinale je doživo malu nezgodu.
Naime, Popović se povredio, i to pred važan dan za Srbiju i naše predstavnike, s obzirom na to da grupa Lavina nastupa večeras pod rednim brojem 15.
On je povredio glavu, tačnije slepoočnicu, a o tome je obavestio pratioce na Instagramu.
Voditelj se usnimio jutros sa flasterom na obrvi, u blizini slepoočnice.
"Suočio se jedan na jedan sa vratima", našalio se Stefan na Instagram storiju, te pokazao flaster na slepoočnici.
Ko nastupa 1. polufinalne večeri
- Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
- Švedska: FELICIA – My System
- Hrvatska: LELEK – Andromeda
- Grčka: Akylas – Ferto
- Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
- Gruzija: Bzikebi – On Replay
- Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
- Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
- Izrael: Noam Bettan – Michelle
- Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- San Marino: Senhit – Superstar
- Poljska: ALICJA – Pray
- Srbija: Lavina – Kraj mene
