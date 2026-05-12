Slušaj vest

Problemi pred ovogodišnju Evroviziju samo se nižu. Iako su organizatori, kako su ekskluzivno otkrili za Mondo, izdvojili više od 16 miliona evra kako bi sve funkcionisalo savršeno, na neke stvari ipak nisu mogli da utiču.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Da 50.2% Ne 39.63% Samo finale 10.17%

Kako je sa lica mesta otkrila reporterka portala Mondo, Marina Cvetković, veliki problem tokom jučerašnjeg dana napravila je oluja, kao i grom koji je udario u Evrovizijsko selo, zbog čega su svi morali da budu evakuisani.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 50% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 13.89% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 8.33% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 8.33% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 8.33% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 5.56% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 2.78% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.78% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 0% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 0% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 0% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0%

Nakon niza kritika na mrežama i videa u kojima posetioci Evrovizije kritikuju organizatore, pre svega jer su im pre ulaza u dvoranu Stadthalle oduzeti kišobrani, zbog čega su satima stajali mokri, organizatori su otkrili detalje.

U evrozijisko selo sinoć udarile munje, sve su morali da zatvore zbog oluje: Čelnici otkrili detalje Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Bilo je tako tužno zbog svih ljudi koji su došli u selo, i žao nam je što nismo mogli da pokažemo posetiocima šta smo im sve pripremili", objasnili su čelnici.

Ko nastupa 1. polufinalne večeri Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova! Švedska: FELICIA – My System Hrvatska: LELEK – Andromeda Grčka: Akylas – Ferto Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa Gruzija: Bzikebi – On Replay Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Izrael: Noam Bettan – Michelle Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más San Marino: Senhit – Superstar Poljska: ALICJA – Pray Srbija: Lavina – Kraj mene

Video: Čelnici Evrovizije dobili škakljivo pitanje o nastupu Izraela