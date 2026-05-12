Problemi pred ovogodišnju Evroviziju samo se nižu. Iako su organizatori, kako su ekskluzivno otkrili za Mondo, izdvojili više od 16 miliona evra kako bi sve funkcionisalo savršeno, na neke stvari ipak nisu mogli da utiču.

Kako je sa lica mesta otkrila reporterka portala Mondo, Marina Cvetković, veliki problem tokom jučerašnjeg dana napravila je oluja, kao i grom koji je udario u Evrovizijsko selo, zbog čega su svi morali da budu evakuisani.

Nakon niza kritika na mrežama i videa u kojima posetioci Evrovizije kritikuju organizatore, pre svega jer su im pre ulaza u dvoranu Stadthalle oduzeti kišobrani, zbog čega su satima stajali mokri, organizatori su otkrili detalje.

"Bilo je tako tužno zbog svih ljudi koji su došli u selo, i žao nam je što nismo mogli da pokažemo posetiocima šta smo im sve pripremili", objasnili su čelnici.

Ko nastupa 1. polufinalne večeri

  1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Švedska: FELICIA – My System
  3. Hrvatska: LELEK – Andromeda
  4. Grčka: Akylas – Ferto
  5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Gruzija: Bzikebi – On Replay
  7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
  9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
  12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  13. San Marino: Senhit – Superstar
  14. Poljska: ALICJA – Pray
  15. Srbija: Lavina – Kraj mene

