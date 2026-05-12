Slušaj vest

U Beču večeras počinje prvo polufinale Evrovizije 2026, ali fanove koji dolaze u dvoranu „Viner Štathale“ ne očekuje samo muzički spektakl, već i jedan od najstrožih režima kontrole do sada.

Austrijska prestonica je tokom evrovizijske nedelje pod posebnim merama bezbednosti, a organizatori i gradske službe poručuju posetiocima da na ulaz dođu znatno ranije, jer su kontrole detaljne i zahtevaju vreme.

Zvanične informacije grada Beča potvrđuju da za ulazak u dvoranu važe stroga bezbednosna pravila, uključujući zabranu torbi, zabranu unošenja hrane i pića, obaveznu proveru identiteta i personalizovane mobilne karte.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kontrole kao na aerodromu

Svi posetioci koji večeras budu ulazili u „Viner Štathale“ moraće da prođu kroz bezbednosne provere nalik onima na aerodromima. Prema informacijama bečkog turističkog portala, kontrole uključuju skeniranje, pse tragače i nadzorne kamere, a oko dvorane je svakodnevno angažovano oko 500 pripadnika obezbeđenja, uniformisanih i u civilu.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 47.22% Da 43.33% Samo finale 9.44%

Bečka policija navodi da je bezbednosni plan rađen mesecima i da uključuje više službi — od redovne policije, kriminalističke policije i jedinica za borbu protiv ekstremizma, do specijalnih jedinica, pasa za detekciju eksploziva, kontrole dronova i timova za sajber bezbednost.

Zbog toga se posetiocima savetuje da ne dolaze u poslednjem trenutku. Za večerašnji prenos uživo, provera karata i identiteta počinje od 18 časova, dok šou startuje u 21 čas. Zvanična preporuka je da publika zauzme svoje mesto najmanje 30 minuta pre početka programa.

Foto: Radek MICA / AFP / Profimedia

Bez torbi i pića u dvorani

Jedno od najvažnijih pravila za publiku jeste stroga zabrana unošenja torbi. U „Viner Štathale“ nije dozvoljeno unositi rančeve, ručne torbe, torbice oko struka, kese, pakete niti druge veće predmete.

Dozvoljene su samo sitne lične stvari poput telefona, novčanika i ključeva, kao i providne futrole ili posude veličine do A6 formata. Hrana i piće takođe nisu dozvoljeni, a grad Beč posebno naglašava da na licu mesta ne postoji prostor za odlaganje zabranjenih predmeta.

To praktično znači da fanovi koji dođu sa torbom, flašom, kišobranom ili predmetom koji nije dozvoljen mogu imati problem pri ulasku, jer neće moći da ih ostave na čuvanje kod organizatora.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 49.4% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 9.64% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 7.23% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 6.02% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 4.82% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 4.82% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 4.82% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 3.61% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 3.61% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 2.41% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.41% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.2% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0%

Šta sve ne sme da se unese?

Spisak zabranjenih predmeta je obiman. U dvoranu ne smeju da se unose oružje i replike oružja, noževi, pirotehnika, eksplozivna sredstva, opasne materije, životinje, veliki predmeti koji ne mogu da stanu ispod sedišta, sklopive stolice, laserski pokazivači, stroboskopska svetla, vuvuzele, trube, predmeti za bacanje, profesionalna foto-oprema, voki-tokiji, dronovi, selfi štapovi i kišobrani.

Zabranjeni su i materijali namenjeni protestu, prodaji ili deljenju, kao i odeća i predmeti sa uvredljivim ili neprikladnim sadržajem. Posebno se kontrolišu i tečnosti, aerosoli, kreme i gelovi veći od 100 mililitara.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup Srbije:

1/13 Vidi galeriju Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

Posebna pravila za zastave

Evrovizija je tradicionalno nezamisliva bez zastava, ali u Beču i za njih važe stroga pravila. Zastave ne smeju biti veće od 1 x 0,7 metara, ne smeju imati čvrste držače, a zabranjeni su i štapovi za zastave, transparenti, veliki baneri i simboli koji krše pravila organizatora.

Dodatno, sve zastave moraju da ispunjavaju austrijske bezbednosne standarde u vezi sa zaštitom od požara. Upravo zbog toga organizatori preporučuju fanovima da koriste zastave kupljene ili unapred naručene preko zvanične prodaje, jer se one mogu preuzeti u dvorani posle kontrole karata.

Zastave koje su zabranjene austrijskim zakonom, kao i uvredljivi, diskriminatorni ili rasistički simboli i poruke, neće biti dozvoljeni.

Foto: Eurovision/Instagram

Zatvorene ulice, zabrana dronova i izmene u saobraćaju

Mere se ne odnose samo na dvoranu. Zbog Evrovizije su uvedene i privremene izmene u saobraćaju oko „Viner Štathale“ i Rathausplaca, odnosno trga ispred gradske kuće, u periodu od 10. do 17. maja.

Hiteldofer štrase, ulica u 15. bečkom okrugu, zatvorena je između pojasa Girtel i Vogelvajdplaca od 11. maja u 17 časova do 17. maja u 3 sata ujutru. Takođe, oko „Viner Štathale“, Rathausplaca i Evrokluba u Praterdomu uvedena je zona zabrane dronova u krugu od 1,5 kilometara.

U zoni dvorane uvedena je i zabrana zadržavanja koju je izdala policijska stanica Finfhaus, pa se od posetilaca očekuje da prate instrukcije policije i obezbeđenja.

Beč želi spektakl, ali bez rizika

Iako deo posetilaca na društvenim mrežama komentariše da pravila deluju strogo i da podsećaju na period pandemije, organizatori i bezbednosne službe insistiraju da su mere uvedene kako bi se obezbedio jedan od najvećih televizijskih događaja u Evropi.

Video: Amosfea u Beču uoči početka Evrovizije