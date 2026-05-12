Izraelski predstavnik Noam Betan dobio je dodatnu probu u Beču nakon incidenta koji se dogodio tokom generalne probe za prvo polufinale Evrovizije 2026.

Prema dostupnim informacijama, tokom izvođenja pesme „Michelle“ kamera je udarila plesačicu Lihi Frojd, koja učestvuje u izraelskom nastupu. Incident se dogodio u ponedeljak uveče, tokom žirijske probe, koja je za takmičare posebno važna jer se ocenjuje za deo glasova u polufinalu.

Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Izraelski tim održao dodatnu probu

Zbog nezgode je izraelskom timu odobrena dodatna proba, kako bi se bolje uskladilo kretanje snimateljske ekipe i plesača na sceni.

Novinar izraelske televizije KAN Amit Harari naveo je da je tim danas prepodne imao dodatno uvežbavanje iza scene. Cilj je bio da se izbegne ponavljanje slične situacije tokom direktnog prenosa.

Detalji same nezgode nisu do kraja poznati, ali je izraelska delegacija saopštila da je plesačica zadobila udarac kamerom i da su joj pomoć ukazali medicinski radnici. U saopštenju su dodali da su optimistični i da veruju da će biti dobro.

Plesačica bi trebalo da nastupi večeras

Prema poslednjim informacijama, Lihi Frojd se oseća dobro i trebalo bi da se pojavi u prvom polufinalu Evrovizije.

Betanov nastup zasnovan je na scenskoj konstrukciji koja podseća na veliki rotirajući dijamant, a u koreografiji učestvuje više plesača. Upravo zbog takve scenografije i kretanja kamere dodatna proba bila je važna za usklađivanje svih elemenata pred nastup uživo.

EBU ranije upozorio izraelsku televiziju

Incident na probi nije jedina situacija zbog koje je izraelska delegacija dospela u fokus uoči polufinala.

Evropska radiodifuzna unija ranije je uputila formalno upozorenje izraelskoj televiziji KAN zbog promotivnih videa u kojima je Betan pozivao gledaoce da „glasaju 10 puta za Izrael“.

Direktor Evrovizije Martin Grin naveo je da su organizatori od KAN-a zatražili da odmah obustavi distribuciju tih snimaka i ukloni ih sa platformi na kojima su objavljeni. Dodao je da direktan poziv publici da svih 10 glasova da jednom izvođaču ili pesmi nije u skladu sa pravilima, niti sa duhom takmičenja.

Nova pravila za glasanje

Ove godine uvedena su i nova pravila za glasanje publike. Prema pisanju Rojtersa, broj javnih glasova po načinu plaćanja smanjen je sa 20 na 10, dok je cilj novih pravila da se ograniče nesrazmerne promotivne kampanje.

Rojters navodi i da je KAN, reagujući na upozorenje, poručio da poštuje pravila Evrovizije, kao i da je sporni slučaj bio inicijativa iz bliskog tima izvođača, bez zabranjenog finansiranja.

Noam Betan večeras predstavlja Izrael pesmom „Michelle“ u prvom polufinalu Evrovizije 2026.

Video: Atmosfera uoči početka Evrovizije 2026