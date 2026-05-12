Večeras se u Bečkoj gradskoj dvorani održava prvo polufinaleEvrovizije 2026, gde će se srpski predstavnici, grupa Lavina, boriti za plasman u finale sa pesmom "Kraj mene". Inače, oni će nastupati poslednji, pod rednim brojem 15.

Danas u poslepodnevnim časovima održana je i poslednja proba, kojoj je prisustvovala publika, a momci iz grupe Lavina su na sceni bili briljantni. Odmah nakon silaska sa bine, podelili su svoje uzbuđenje pred Evroviziju.

- Bilo je fenomenalno. Svaki put kad kažemo proba, ne očekujemo da tu bude publika i onda se iznenadimo kad vidimo punu salu, ali to je super da se pripremimo za večeras - izjavili su momci iz Lavine.

Član benda, Andrija, je potom dodao:

- Mi svaki izlazak na binu tretiramo kao da je poslednji nastup i onda idemo!

Sinoćni nastup pred stručnim žirijem, koji je već dodelio svoje bodove, takođe je prošao odlično. Na pitanje o tremi i zadovoljstvu nakon tog nastupa, bend pun je rekao:

- Bilo je isto ovako, zadovoljni smo. Mislim da je sad svaki put isto, praktično. Mi samo idemo i radimo. Možda svaki put imamo sve više i više energije iz nekog razloga, to je baš dobro. Što se više bliži, to smo jači - rekli su oni.

Velika podrška od porodice

Pored publike, veliku snagu crpe i iz podrške najbližih, pa su otkrili kakav su savet dobili od porodice pred polazak u halu:

- Rekli su da idemo da spavamo (smeh). Odmorili smo lepo, poželeli su nam sreću i samo nam to treba, ništa više.

Marija Šerifović nastupila na isti dan

Ono što je posebno interesantno je činjenica da se prvo polufinale održava na isti dan, 12. maja, kada je Marija Šerifović 2007. godine Srbiji donela pobedu. Upitani da li vide simboliku u tom datumu, momci odgovaraju:

- Ima puno simbolike ako je tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje.

Iako Marija Šerifović još uvek nije stupila u kontakt sa njima, Andrija ističe da je razume: - Nije, verujem da je zauzeta, ali sigurno će se javiti kad bude imala priliku, ja se bar nadam tome.

Video: Atmosfera ispred Stadhale Arene pred početak Evrovizije 2026