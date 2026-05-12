Evrovizija 2026 održava se od 12. do 16. maja u Beču, a ljubitelji ovog muzičkog takmičenja tradicionalno prate prognoze kladionica kako bi saznali ko ima najveće šanse za pobedu. Atmosfera pred početak takmičenja se zahuktava, a pažnja publike posebno je usmerena na predstavnike zemalja iz regiona.

Prema trenutnim evrovizijskim kladionicama, grupa Lavina, koja ove godine predstavlja Srbiju sa pesmom "Kraj mene“, uspela je da se pozicionira među favoritima za prolazak u veliko finale.

Prema trenutnom stanju na kladionicama kada je polufinale u pitanju, srpski predstavnici trenutno se nalaze među prvih sedam učesnika od ukupno 15 izvođača koji će nastupiti u prvom polufinalu, zakazanom za 12. maj od 21 sat.

To znači da se Srbiji predviđa siguran prolazak dalje, gde će se boriti za što bolji plasman u finalnoj večeri Evrovizije 2026.

Kada je reč o favoritima za pobedu, prema prognozama kladionica trenutno vodi Finska, koja važi za glavnog kandidata za osvajanje ovogodišnje Evrovizije.

Odmah iza nje nalaze se Grčka, Izrael i Švedska, dok su u grupi zemalja koje imaju velike šanse za visok plasman još i Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska.

Zemlje kojima se u prvom polufinalu, prema prognozama kladionica, ne predviđa prolazak u finale su Crna Gora, Estonija, Belgija, San Marino i Gruzija.

Redosled nastupa 1. polufinalne večeri

  1. Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Švedska: FELICIA – My System
  3. Hrvatska: LELEK – Andromeda
  4. Grčka: Akylas – Ferto
  5. Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Gruzija: Bzikebi – On Replay
  7. Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora
  9. Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Izrael: Noam Bettan – Michelle
  11. Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice
  12. Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  13. San Marino: Senhit – Superstar
  14. Poljska: ALICJA – Pray
  15. Srbija: Lavina – Kraj mene
