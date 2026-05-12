Evrovizija 2026 održava se od 12. do 16. maja u Beču, a ljubitelji ovog muzičkog takmičenja tradicionalno prate prognoze kladionica kako bi saznali ko ima najveće šanse za pobedu. Atmosfera pred početak takmičenja se zahuktava, a pažnja publike posebno je usmerena na predstavnike zemalja iz regiona.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 50% Da 41% Samo finale 9%

Prema trenutnim evrovizijskim kladionicama, grupa Lavina, koja ove godine predstavlja Srbiju sa pesmom "Kraj mene“, uspela je da se pozicionira među favoritima za prolazak u veliko finale.

Foto: Printscreen

Prema trenutnom stanju na kladionicama kada je polufinale u pitanju, srpski predstavnici trenutno se nalaze među prvih sedam učesnika od ukupno 15 izvođača koji će nastupiti u prvom polufinalu, zakazanom za 12. maj od 21 sat.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 55.09% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 11.7% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 5.66% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 5.28% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.28% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 4.15% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 2.64% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 1.89% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.89% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 1.89% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.51% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 1.51% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.75% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0.75% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

To znači da se Srbiji predviđa siguran prolazak dalje, gde će se boriti za što bolji plasman u finalnoj večeri Evrovizije 2026.

Kada je reč o favoritima za pobedu, prema prognozama kladionica trenutno vodi Finska, koja važi za glavnog kandidata za osvajanje ovogodišnje Evrovizije.

U galeriji pogledajte kako je izgledala proba grupe lavina pred Evroviziju:

Proba "Lavine" pred Evroviziju 2026

Odmah iza nje nalaze se Grčka, Izrael i Švedska, dok su u grupi zemalja koje imaju velike šanse za visok plasman još i Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska.

Zemlje kojima se u prvom polufinalu, prema prognozama kladionica, ne predviđa prolazak u finale su Crna Gora, Estonija, Belgija, San Marino i Gruzija.

U galeriji poledajte i kako je izgledao njihov nastup na sceni:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026

Redosled nastupa 1. polufinalne večeri Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova! Švedska: FELICIA – My System Hrvatska: LELEK – Andromeda Grčka: Akylas – Ferto Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa Gruzija: Bzikebi – On Replay Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Izrael: Noam Bettan – Michelle Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más San Marino: Senhit – Superstar Poljska: ALICJA – Pray Srbija: Lavina – Kraj mene

