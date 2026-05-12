Slušaj vest

Prvo polufinale Evrovizije 2026 večeras u Beču otvarila je Moldavija, koju predstavlja Satoši sa pesmom „Viva, Moldova!“. Oni su vatrenim nastupom oduševili publiku koja je zajedno sa njima pevala u glas stihove, a ovaj nastup obećava dobar početak Evrovizije.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov nastup:

Moldavija, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Za ovu zemlju to je posebno važan povratak na evrovizijsku scenu, jer je Moldavija preskočila prošlogodišnje takmičenje, a ove godine beleži svoj 20. nastup na Evroviziji.

Nastup koji budi publiku od prvog minuta

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Satoši u Beč donosi pesmu „Viva, Moldova!“, numeru koja spaja moderan zvuk, energiju i elemente moldavskog folklora. Već posle prvih proba bilo je jasno da Moldavija računa na nastup koji treba da „probudi“ publiku na samom početku večeri. Moldavski javni servis naveo je da je cilj nastupa da spoji savremeni zvuk sa folklornim motivima i osvoji evropsku publiku energijom.

Upravo zbog takvog koncepta mnogi evrovizijski fanovi Moldaviju vide kao dobar izbor za otvaranje prve polufinalne večeri — brzo, bučno, veselo i dovoljno upečatljivo da odmah podigne atmosferu u dvorani.

Anketa

Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit?

Kladionice mu daju velike šanse

Moldaviji se trenutno prognozira prolazak u finale. Prema podacima sajta „Evrovizionvorld“, Satoši je među kandidatima sa visokim šansama za plasman, uz oko 83 odsto verovatnoće da će se naći u finalu.

Uživo prenos Evrovizije možete pratiti OVDE:

Ne propustitePop kulturaOvo je milijarderka o kojoj svi pričaju na Evroviziji 2026: Viktorija je naslednica čuvenog brenda, a ove godine u Beču ima važnu ulogu
Viktorija Svarovski
Pop kulturaGrupa Lavina direktno iz Beča: Poznati Albanac komentarisao srpske predstavnike, evo kako su mu odgovorili (VIDEO)
Lavina na svečanom otvaranju Evrovizije
Pop kulturaNa sceni izgledaju kao najvatreniji ljubavnici, a sada je otkrivena pozadina njihove veze: Ovo su Finci kojima svi predviđaju pobedu na Evroviziji
Screenshot 2026-05-09 212507.png
Pop kulturaSkandal na Evroviziji! Traže diskvalifikaciju predstavnice Rumunije zbog stihova iz njene pesme, odmah se oglasila
Aleksandra Čapitanesku
Pop kulturaSrbija u prvom polufinalu Evrovizije nastupa poslednja, a evo i koje su države odustale od takmičenja (video)
Eurovision

 Video: Atmosfera pred početak takmičenja

Atmosfera ispred Stadhale Arene pred pocetak Evrovizije 2026 Izvor: MONDO