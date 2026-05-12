Prvo polufinale Evrovizije 2026 večeras u Beču otvarila je Moldavija, koju predstavlja Satoši sa pesmom „Viva, Moldova!“. Oni su vatrenim nastupom oduševili publiku koja je zajedno sa njima pevala u glas stihove, a ovaj nastup obećava dobar početak Evrovizije.

Za ovu zemlju to je posebno važan povratak na evrovizijsku scenu, jer je Moldavija preskočila prošlogodišnje takmičenje, a ove godine beleži svoj 20. nastup na Evroviziji.

Nastup koji budi publiku od prvog minuta

Satoši u Beč donosi pesmu „Viva, Moldova!“, numeru koja spaja moderan zvuk, energiju i elemente moldavskog folklora. Već posle prvih proba bilo je jasno da Moldavija računa na nastup koji treba da „probudi“ publiku na samom početku večeri. Moldavski javni servis naveo je da je cilj nastupa da spoji savremeni zvuk sa folklornim motivima i osvoji evropsku publiku energijom.

Upravo zbog takvog koncepta mnogi evrovizijski fanovi Moldaviju vide kao dobar izbor za otvaranje prve polufinalne večeri — brzo, bučno, veselo i dovoljno upečatljivo da odmah podigne atmosferu u dvorani.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 48.96% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 9.38% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 6.25% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 5.21% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.21% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 4.17% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 4.17% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 4.17% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 3.13% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 3.13% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 3.13% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 1.04% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 1.04% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.04% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Kladionice mu daju velike šanse

Moldaviji se trenutno prognozira prolazak u finale. Prema podacima sajta „Evrovizionvorld“, Satoši je među kandidatima sa visokim šansama za plasman, uz oko 83 odsto verovatnoće da će se naći u finalu.

Video: Atmosfera pred početak takmičenja