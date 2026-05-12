Evropsku radiodifuznu uniju (EBU) trese nezapamćeni skandal pošto su Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija donele radikalnu odluku da bojkotuju Evroviziju 2026 zbog učešća Izraela na ovom takmičenju. Nacionalni emiteri ovih pet zemalja jasno su rekli "ne" EBU i odlučili da ove godine ne pošalju svoje predstavnike.

Među zemljama koje bojkotuju nalazi se Španija, članica takozvane "velike petorke" – država koje izdvajaju najviše novca za EBU i imaju automatski prolaz u finale.

Poseban šok predstavlja povlačenje Irske, zemlje koja je od izuzetnog značaja za istoriju takmičenja i koja drži rekord sa sedam pobeda, od čega čak tri zaredom početkom devedesetih godina.

Izostanak Irske biće posebno uočljiv ove godine u Beču, kada se inače obeležava veliki jubilej – 70 godina od prvog takmičenja za pesmu Evrovizije.

Slovenija neće prenositi Evroviziju

Takmičenju se neće pridružiti ni Holandija, pobednica iz 2019. godine poznata po evrovizijskim hitovima, kao ni Island i Slovenija koje decenijama važe za stalne učesnice ovog muzičkog spektakla.

Iako su postojali jasni zahtevi da se Izraelu zabrani učešće, po ugledu na diskvalifikaciju Rusije pre pet godina, EBU je odbio da donese takvu odluku, što je rezultiralo ovim masovnim bojkotom.

Najradikalniji potez povukla je Televizija Slovenija, koja ne samo da ne šalje svog predstavnika, već ne želi ni da prenosi Evroviziju 2026. Umesto Evrovizije, gledaocima ponuditi poseban tematski programski set pod nazivom "Glasovi Palestine", između 10. i 20. maja.

Najavili su da će emisija kroz filmove, dokumentarce, talk show emisije i analize osvetliti priče ljudi i širi kontekst aktuelnih događaja na Bliskom istoku.

Serijal donosi raznolike perspektive, od ličnih iskustava pojedinaca do širih društvenih i političkih pitanja i otvara prostor za razmišljanje o jednoj od ključnih tema savremenog sveta.

Zanimljivo je da se termini emitovanja emisija poklapaju s terminima polufinalnih i finalne emisije Evrovizije.

Inače, u prvom polufinalu nastupiće predstavnici 15 zemalja, a deset najboljih plasiraće se u finale zahvaljujući glasovima publike i žirija. Takmičarsko veče zatvoriće predstavnik Srbije, grupa "Lavina", koja će nastupiti pod rednim brojem 15 sa pesmom "Kraj mene".

