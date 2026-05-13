Evrovizijska scena ovo do sada nije videla: Portugalija oduševila nastupom u prvom polufinalu ali nisu prošli dalje
Portugalija je nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču. Grupa Bandidos do Cante izvela je pesmu „Rosa“, a na scenu je izašla peta po redu, nakon Grčke i pre Gruzije.
Za razliku od nastupa koji igraju na kartu velikog spektakla, Portugalija je donela drugačiju atmosferu - mirniju, emotivniju i oslonjenu na prepoznatljiv muzički identitet ove zemlje.
Spoj tradicije i savremenog zvuka
Bandidos do Cante čine Migel Košta, Duarte Farijas, Fransisko Raposo, Luiš Aleikso i Fransisko Peštana, a njihov zvuk oslanja se na kante alentežano, tradicionalno pevanje iz portugalske regije Alentežo.
Pesma „Rosa“ zato se izdvaja u prvom polufinalu - nije klasična evrovizijska eksplozija, već nastup koji pokušava da osvoji publiku emocijom, vokalima i atmosferom. Portugalija je još jednom ostala verna svom stilu: manje efekata, više osećaja.
Nažalost, i pored spektakularnog nastupa predstavnici Portugala nisu se plasirali u finale Evrovizije te su ispali iz daljeg takmičenja.
