Portugalija je nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču. Grupa Bandidos do Cante izvela je pesmu „Rosa“, a na scenu je izašla peta po redu, nakon Grčke i pre Gruzije.

Za razliku od nastupa koji igraju na kartu velikog spektakla, Portugalija je  donela drugačiju atmosferu - mirniju, emotivniju i oslonjenu na prepoznatljiv muzički identitet ove zemlje.

Portugalija, Evrovizija 2026

Spoj tradicije i savremenog zvuka

Bandidos do Cante čine Migel Košta, Duarte Farijas, Fransisko Raposo, Luiš Aleikso i Fransisko Peštana, a njihov zvuk oslanja se na kante alentežano, tradicionalno pevanje iz portugalske regije Alentežo.

Pesma „Rosa“ zato se izdvaja u prvom polufinalu - nije klasična evrovizijska eksplozija, već nastup koji pokušava da osvoji publiku emocijom, vokalima i atmosferom. Portugalija je još jednom ostala verna svom stilu: manje efekata, više osećaja.

Nažalost, i pored spektakularnog nastupa predstavnici Portugala nisu se plasirali u finale Evrovizije te su ispali iz daljeg takmičenja.

