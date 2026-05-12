Samo nedelju dana pre otvaranja Evrovizije u Beču, takmičenje je uzdrmao ozbiljan diplomatski incident.Hrvatski ženski sastav Lelek i njihova numera "Andromeda" našli su se na meti oštrih kritika turske javnosti i medija, izazvavši tenzije koje su prevazišle okvire muzike.

Simbolika koja je uzbunila Tursku

Iako Turska ove godine ne šalje svog predstavnika i glasno kritikuje prisustvo Izraela, fokus tamošnjih medija neočekivano se prebacio na Hrvatsku. Kontroverzu je izazvala tema pesme koja govori o sudbini žena na Balkanu pod vlašću Osmanskog carstva. Nastup grupe Lelek uključuje i specifične tetovaže na licu, što je direktna referenca na istorijski običaj katolikinja u Bosni i Hercegovini koje su se na taj način štitile od prisilnog odvođenja i promene vere.

Grupa Lelek

Gnev turskih medija i optužbe za politizaciju

Turski novinski portali, poput TRHaber, optužuju hrvatske predstavnice za namerno narušavanje ugleda istorijskog nasleđa Osmanlija. Posebnu buru izazvali su stihovi koji pominju da "majke nisu rađale robove", što je u Turskoj protumačeno kao direktna provokacija. Novinar Leonardo Paneta preneo je da je tamošnja javnost ogorčena i da smatraju da ovakvim političkim podtekstovima nije mesto na Evroviziji.

Sa druge strane, medij "Yeni Birlik" nudi umereniji stav, ističući da je negativan doživljaj numere stvar interpretacije, jer se Osmanlije nigde ne pominju eksplicitno. Prema njihovom tumačenju, fokus pesme je na univerzalnim temama poput ratnih trauma i borbe za slobodu.

Autorski tim i odgovor izvođačica

Zanimljivo je da je u pisanju pesme učestvovala i poznata srpska umetnica Zorja Pajić. Članice sastava Lelek naglašavaju da njihovo delo slavi žensku snagu i očuvanje identiteta kroz teška vremena.

Zorja Pajić

"Pesma govori o katoličkim ženama iz Bosne i Hercegovine u vreme Osmanskog carstva, koje su se tetovirale i obeležavale kako bi se zaštitile od ropstva, braka i otmica. To nije bila samo tetovaža, već čitav obred koji su bake prenosile na decu i unuke", objasnila je članica grupe Korina za "In magazin".

Stanje na kladionicama uprkos prašini

Iako je pesma postala centar medijskog skandala, to se nije značajnije odrazilo na njen plasman na evrovizijskim kladionicama. Grupa Lelek trenutno zauzima 14. poziciju sa minimalnim šansama za pobedu, dok se glavni favoriti i dalje traže među predstavnicima Finske, Grčke i Danske.

Kada su u pitanju predviđanja za prolazak u finale, Hrvatska se kotira visoko, te zauzima šesto mesto na kladionicama.

