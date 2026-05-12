Lion Čeka u dramatičnom kostimu tokom nastupa Litvanije na Evroviziji 2026 u Beču

Litvanija je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a zemlju ove godine predstavlja Lion Čeka sa pesmom „Sólo quiero más“. Litvanija je na scenu izašla dvanaesta, nakon Belgije i pre San Marina.

Nastup koji je promenio ritam večeri, izgleda kao duh

Već na prvim kadrovima bilo je jasno da Litvanija ne računa samo na pesmu, već i na snažan vizuelni identitet. Lion Čeka se pojavio u teatralnom izdanju koje spaja mračnu estetiku, modni performans i evrovizijski spektakl.

Posle niza različitih nastupa u prvom polufinalu, Litvanija je donela nešto sasvim drugačije — bržu, zavodljivu i scenski dinamičnu numeru sa latino prizvukom. „Sólo quiero más“ je pesma koja se oslanja na ritam i pokret, pa je nastup od početka bio zamišljen kao jedan od onih koji publici brzo vraćaju energiju.

Lion Čeka u dramatičnom kostimu tokom nastupa Litvanije na Evroviziji 2026 u Beču

Reakcija u dvorani bila je primetna već tokom nastupa: publika je ispratila ritam pesme, a upravo taj plesni karakter mogao bi da bude najveći adut Litvanije u borbi za finale. Bez previše komplikovanja, Lion Čeka je igrao na kartu direktne, pamtljive i lako prihvatljive evrovizijske energije. Reakcije nisu izostale ni na društvenim mrežama.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 50.12% Da 40.84% Samo finale 9.04%

Kakve su šanse za finale?

Litvanija se i pre nastupa nalazila među zemljama kojima se prognozira prolazak u finale, ali ne i potpuno sigurno mesto. Prema trenutnim kladionicama koje prati „Evrovizionvorld“, Lion Čeka ima oko 69 odsto šanse za plasman među deset najboljih iz prvog polufinala.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 54.13% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 11.01% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 6.42% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 5.96% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 5.96% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 3.67% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 2.29% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 2.29% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.29% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 1.83% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.38% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.38% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0.92% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.46% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

To znači da Litvanija večeras stoji relativno dobro, ali joj je reakcija publike posebno važna. Ako se energija iz dvorane prenese i na gledaoce kraj malih ekrana, „Sólo quiero más“ bi lako mogla da završi u finalu.

