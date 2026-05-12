Litvanija je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a zemlju ove godine predstavlja Lion Čeka sa pesmom „Sólo quiero más“. Litvanija je na scenu izašla dvanaesta, nakon Belgije i pre San Marina.

Nastup koji je promenio ritam večeri, izgleda kao duh

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Litvanije:

Litvanija, Evrovizija 2026

Već na prvim kadrovima bilo je jasno da Litvanija ne računa samo na pesmu, već i na snažan vizuelni identitet. Lion Čeka se pojavio u teatralnom izdanju koje spaja mračnu estetiku, modni performans i evrovizijski spektakl.

Posle niza različitih nastupa u prvom polufinalu, Litvanija je donela nešto sasvim drugačije — bržu, zavodljivu i scenski dinamičnu numeru sa latino prizvukom. „Sólo quiero más“ je pesma koja se oslanja na ritam i pokret, pa je nastup od početka bio zamišljen kao jedan od onih koji publici brzo vraćaju energiju.

Lion Čeka u dramatičnom kostimu tokom nastupa Litvanije na Evroviziji 2026 u Beču Foto: Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reakcija u dvorani bila je primetna već tokom nastupa: publika je ispratila ritam pesme, a upravo taj plesni karakter mogao bi da bude najveći adut Litvanije u borbi za finale. Bez previše komplikovanja, Lion Čeka je igrao na kartu direktne, pamtljive i lako prihvatljive evrovizijske energije. Reakcije nisu izostale ni na društvenim mrežama.

Kakve su šanse za finale?

Litvanija se i pre nastupa nalazila među zemljama kojima se prognozira prolazak u finale, ali ne i potpuno sigurno mesto. Prema trenutnim kladionicama koje prati „Evrovizionvorld“, Lion Čeka ima oko 69 odsto šanse za plasman među deset najboljih iz prvog polufinala.

To znači da Litvanija večeras stoji relativno dobro, ali joj je reakcija publike posebno važna. Ako se energija iz dvorane prenese i na gledaoce kraj malih ekrana, „Sólo quiero más“ bi lako mogla da završi u finalu.

