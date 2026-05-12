Marija Šerifović se oglasila se na društvenim mrežama tik pred početak prvog polufinala Evrovizije 2026. Grupa Lavina se večeras bori za prolazak u finale pod rednim brojem 15, a pevačica im je sada javno pružila podršku.

Sudeći po njenoj objavi, Marija Šerifović je ubeđena da grupa Lavina prolazi u finale Evrovizije.

"Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem", napisala je Marija.

Marija na današnji dan odnela pobedu 2007. godine

Inače, na današnji dan, 12. maja 2007. godine, srpska predstavnica Marija Šerifović odnela je pobedu na Evroviziji.

Grupa Lavina je otkrila uoči nastupa u prvom polufinalu otkrila da li vide neku simboliku u tome.

U galeriji pogledajte kako su članovi grupe Lavina izgledali na svečanom otvaranju Evrovizije 2026:

Lavina na svečanom otvaranju Evrovizije Foto: Eurovision Song Contest/youtube

- Ima puno simbolike ako je tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje - izjavili su oni.

