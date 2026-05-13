Švedska je nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a predstavila ju je Felisija pesmom „My System“. Na scenu je izašla druga po redu, odmah posle Moldavije, što je ujedno značilo da je već na početku večeri morala da ostavi jak utisak na publiku.

Laseri, dim i prepoznatljiva maska

Felisijin nastup bio je jedan od vizuelno najmodernijih u prvom delu polufinala. Prema opisima sa proba, scenski koncept je zadržao osnovu iz švedskog izbora, ali je za Beč dodatno pojačan laserima, dimom i preciznijim televizijskim kadrovima.

Pevačica se na početku pojavljuje sama na sceni, uz dim i fokus na vokal, dok se plesači uključuju kasnije, u prvom jačem brejku pesme. Posebno su upečatljivi crveno-beli laseri, kao i deo u kojem izgleda kao da Felisija pokretima ruku „kontroliše“ svetlosne zrake. U jednom segmentu beli laseri oko nje formiraju prostor nalik maloj svetlosnoj „kutiji“, što nastupu daje futuristički efekat.

Felisija predstavlja Švedsku na Evroviziji 2026 pesmom My System uz laserski nastup Foto: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia

Njeno izdanje takođe je privuklo pažnju: kostim je za evrovizijsku scenu unapređen u odnosu na nastup na „Melodifestivalenu“, sa tamnim i crvenim detaljima, uključujući jarko crvene rukavice.

Publika reagovala na refren i plesni deo

„My System“ je pesma koja se oslanja na ritam, elektroniku i scensku kontrolu, pa je reakcija publike bila najprimetnija u delovima kada se nastup iz mračnog uvoda otvara u plesni refren. Bez preterivanja, Švedska je večeras donela ono što se od nje često i očekuje na Evroviziji — tehnički ispoliran, moderan i precizno režiran nastup.

Švedska je i pre nastupa važila za jednog od najsigurnijih finalista prvog polufinala. Prema podacima portala „Aussievision“, kladionice su joj davale oko 92 odsto šanse za prolazak, dok drugi agregatori procenjuju i još veći procenat.

