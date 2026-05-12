Grčka je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a ove godine predstavlja je Akilas sa pesmom „Ferto“. Na scenu je izašao četvrti po redu, nakon Hrvatske i pre Portugala, u jednom od nastupa koji su se i pre večeri najviše komentarisali.

Nastup kao prolazak kroz nivoe igrice

Grčki tim je za Beč pripremio potpuno razrađen scenski koncept inspirisan video-igrom. Nastup počinje tako što Akilas na LED ekranima aktivira „start“ dugme, a zatim ulazi u digitalni svet koji je podeljen na nekoliko „nivoa“.

Jedan od najupadljivijih detalja je trenutak kada Akilas skuterom izlazi na produžetak scene, a zatim dolazi do velike konstrukcije na više nivoa. Tamo se susreće sa likovima koji funkcionišu kao protivnici iz igrice, dok se nastup razvija kroz brze promene kadrova, pokret i humorističan, ali vrlo dinamičan scenski jezik.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 48.58% Da 42.01% Samo finale 9.41%

Grčka je ovim nastupom jasno išla na efekat pamtljivosti: „Ferto“ nije zamišljen kao statičan nastup, već kao mini-priča u kojoj se pop energija spaja sa vizuelnim gegovima, koreografijom i evrovizijskim spektaklom.

Publika brzo prihvatila energiju pesme

Akilas predstavlja Grčku na Evroviziji 2026 pesmom Ferto uz scenski koncept video-igre

Reakcija publike u dvorani bila je primetna već u prvim delovima nastupa, posebno kada se otvorio koncept „igrice“ i kada je Akilas prešao iz uvodnog dela u brži ritam pesme. Nije to bio nastup koji traži tišinu i koncentraciju, već direktan poziv na pokret — i publika je na tu energiju odgovorila.

Posebno dobro su prošli delovi sa skuterom i scenskim „nivoima“, jer su dali nastupu jasnu priču i učinili ga lako prepoznatljivim u konkurenciji prve polufinalne večeri.

Akilas predstavlja Grčku na Evroviziji 2026 pesmom Ferto uz scenski koncept video-igre

Grčka među sigurnijima za finale

Grčka se i pre večerašnjeg nastupa nalazila veoma visoko na kladionicama. Prema podacima sajta „Evrovizionvorld“, Akilas je drugi u prvom polufinalu po šansama za plasman u finale, sa oko 97 odsto verovatnoće za prolazak.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 49.14% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 8.62% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 6.9% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 6.03% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 6.03% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 5.17% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 3.45% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 3.45% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 3.45% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 2.59% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.59% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.86% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0.86% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0.86% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Ako se procene potvrde, „Ferto“ bi bez većih problema trebalo da obezbedi Grčkoj mesto u finalu. Večerašnji nastup pokazao je zašto se o ovoj pesmi govori kao o jednom od najjačih aduta prvog polufinala.

