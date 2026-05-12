Finska je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026, a Linda Lampenius, poznatija kao Linda Brava, i Pito Parkonen izveli su pesmu „Liekinheitin“.

Linda Brava i Pito Parkonen predstavljaju Finsku na Evroviziji 2026 pesmom Liekinheitin

Ovaj dvojac već danima važi za jednog od najvećih favorita ovogodišnjeg takmičenja. Finska je na kladionicama u vrhu, a „Liekinheitin“ se izdvojio kao jedna od pesama o kojoj se najviše govori pred finale Evrovizije u Beču. Prema trenutnim procenama za prvo polufinale, Finska je ubedljivo prva po šansama za pobedu u ovoj polufinalnoj večeri.

Nastup koji se oslanja na glas i violinu

Finski nastup građen je oko snažnog vokala Pita Parkonena i violine Linde Lampenius, koja je ključni deo pesme. „Liekinheitin“ spaja pop, rok, klasične elemente i plesni zvuk, a upravo je taj spoj Finskoj doneo veliku pažnju još nakon pobede na finskom izboru UMK.

Publika u dvorani reagovala je na energiju nastupa, posebno u delovima u kojima se glas i violina smenjuju kao centralni elementi pesme. Bez preterivanja, Finska je večeras pokazala zašto je mnogi vide kao jednog od najozbiljnijih kandidata za pobedu.

Kontroverza zbog violine uživo

Ipak, oko finskog nastupa se već danima vodi rasprava. Evropska radiodifuzna unija dozvolila je Lindi Lampenius da delove violine izvede uživo, što je izazvalo pitanja među fanovima, jer se instrumenti na Evroviziji uglavnom ne sviraju uživo. EBU je objasnio da takva dozvola može izuzetno da se odobri kada je umetnički opravdana.

Kontroverzu je dodatno pojačalo to što je švajcarska predstavnica Veronika Fusaro potvrdila da neće izvoditi gitaru uživo tokom svog nastupa, nakon što se u javnosti otvorilo pitanje da li svi takmičari imaju isti tretman.

