Crna Gora je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a zemlju ove godine predstavlja Tamara Živkovićsa pesmom „Nova zora“. Ona je na scenu izašla osma po redu, nakon Finske i pre Estonije, u delu večeri u kojem se nižu veoma različiti scenski koncepti.

Tri čina, crni kostim i atmosfera oluje

Crnogorski nastup ima jasno postavljenu dramaturgiju i podeljen je na tri čina, koji se na LED ekranima najavljuju rimskim brojevima. Tamara je nastup počela na podu, okružena plesačima, a zatim se kroz koreografiju podiže u centralnu figuru performansa.

Vizuelno, „Nova zora“ ide u mračnijem pravcu. Tamara nosi crni kostim sa visokim čizmama, korsetom, čipkom oko zglobova i velikom crnom kragnom oko vrata, dok su i plesači u crnim izdanjima sa belim detaljima nalik kragnama. Scena je dominantno crvena, uz plave tonove, dok LED ekrani prikazuju motive grmljavine i lave.

Publika reagovala na dramski momenat

Crna Gora se večeras nije oslonila na klasičan pop spektakl, već na teatralnost, pokret i jaku atmosferu. Reakcija publike bila je primetna u trenucima kada se nastup iz uvodnog, gotovo ritualnog položaja na podu razvija u snažniji scenski izraz.

Tamara Živković predstavlja Crnu Goru na Evroviziji 2026 pesmom Nova zora uz mračan scenski nastup Foto: Julian Sindric / imago stock&people / Profimedia

Tamara je nastupom pokušala da ostavi utisak kroz dramatiku i vizuelni kontrast, a upravo ta kombinacija može da bude njen najveći adut kod gledalaca koji pamte scenu, a ne samo refren.

Da li Crna Gora prolazi u finale?

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 50.99% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 7.95% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 7.28% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 6.62% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 5.96% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 4.64% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 3.31% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 3.31% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 2.65% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.65% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.99% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 1.32% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.66% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0.66% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Pre nastupa, Crna Gora je bila na samoj granici prolaska. Prema trenutnim kladioničarskim prognozama sajta „Evrovizionvorld“, Tamara Živković je jedanaesta u prvom polufinalu, sa oko 46 odsto šanse za plasman u finale. To znači da „Nova zora“ večeras mora da se izbori za svaki glas, kako bi osigurala svoje mesto u finalu.

