Tamara Živković napravila magiju na sceni Evrovizije: Ipak, Crnoj Gori se ne piše dobro na kladionicama
Crna Gora je upravo nastupila u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču, a zemlju ove godine predstavlja Tamara Živkovićsa pesmom „Nova zora“. Ona je na scenu izašla osma po redu, nakon Finske i pre Estonije, u delu večeri u kojem se nižu veoma različiti scenski koncepti.
Tri čina, crni kostim i atmosfera oluje
Crnogorski nastup ima jasno postavljenu dramaturgiju i podeljen je na tri čina, koji se na LED ekranima najavljuju rimskim brojevima. Tamara je nastup počela na podu, okružena plesačima, a zatim se kroz koreografiju podiže u centralnu figuru performansa.
Vizuelno, „Nova zora“ ide u mračnijem pravcu. Tamara nosi crni kostim sa visokim čizmama, korsetom, čipkom oko zglobova i velikom crnom kragnom oko vrata, dok su i plesači u crnim izdanjima sa belim detaljima nalik kragnama. Scena je dominantno crvena, uz plave tonove, dok LED ekrani prikazuju motive grmljavine i lave.
Publika reagovala na dramski momenat
Crna Gora se večeras nije oslonila na klasičan pop spektakl, već na teatralnost, pokret i jaku atmosferu. Reakcija publike bila je primetna u trenucima kada se nastup iz uvodnog, gotovo ritualnog položaja na podu razvija u snažniji scenski izraz.
Tamara je nastupom pokušala da ostavi utisak kroz dramatiku i vizuelni kontrast, a upravo ta kombinacija može da bude njen najveći adut kod gledalaca koji pamte scenu, a ne samo refren.
Da li Crna Gora prolazi u finale?
Pre nastupa, Crna Gora je bila na samoj granici prolaska. Prema trenutnim kladioničarskim prognozama sajta „Evrovizionvorld“, Tamara Živković je jedanaesta u prvom polufinalu, sa oko 46 odsto šanse za plasman u finale. To znači da „Nova zora“ večeras mora da se izbori za svaki glas, kako bi osigurala svoje mesto u finalu.