Srbija je upravo zatvorila prvo polufinale Evrovizije 2026 u Beču, a bend Lavina izveo je pesmu "Kraj mene"pod rednim brojem 15.

Momci iz Niša imali su zadatak da stave tačku na prvo polufinalno veče, a ono što su priredili na sceni Viner Štathale bilo je daleko od običnog evrovizijskog nastupa. Lavina je arenu zapalila sirovom energijom, moćnim zvukom i scenskim nastupom koji je od prvog do poslednjeg trenutka držao pažnju.

Pogledajte kako je izgledao njihov nastup:

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma.

Frontmen u odelu od 20 kilograma

Posebnu pažnju privukao je frontmen benda Luka Aranđelović, koji je na scenu izašao u kostimu teškom čak 20 kilograma. I pored toga, uspeo je da iznese nastup do kraja sa ogromnom energijom, bez pada u intenzitetu i bez trenutka u kojem je delovalo da ga zahtevna scenska postavka sputava.

Njegovo izdanje bilo je jedan od vizuelno najupečatljivijih momenata večeri. Težak kostim, snažna scenografija i metal estetika savršeno su se uklopili u atmosferu pesme „Kraj mene“, koja se potpuno razlikuje od klasičnog evrovizijskog pop zvuka.

Vokal koji je izazvao pometnju

Ako je scenski nastup privukao pažnju na prvi pogled, vokal frontmena Lavine bio je ono o čemu će se tek pričati. Luka je pokazao raspon i snagu glasa zbog kojih je nastala prava pometnja među evrovizijskim fanovima.

Njegove vokalne mogućnosti posebno su došle do izražaja u najjačim delovima pesme, gde se metal energija spojila sa dramatičnom emocijom. Lavina nije pokušala da ublaži svoj zvuk za evrovizijsku publiku - naprotiv, Srbija je večeras poslala nastup koji je bio glasan, mračan, direktan i bez kompromisa.

Arena reagovala na energiju Srbije

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 54.92% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 9.33% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 6.74% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 6.22% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 5.7% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 3.63% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 2.59% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 2.59% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 2.07% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.07% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 1.55% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 1.04% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 1.04% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.52% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Reakcija publike u Beču bila je posebno primetna u završnici nastupa, kada je Lavina dodatno pojačala atmosferu i pretvorila poslednje minute polufinala u pravi mali metal spektakl.

Srbija je imala završnu poziciju u programu, a Lavina je tu prednost iskoristila na najbolji mogući način. Umesto da samo „zatvori“ veče, bend je napravio nastup koji se pamti - upravo onakav kakav je potreban kada se publika sprema da glasa.

Lavina donela nešto drugačije

„Kraj mene“ nije pesma koja se oslanja na provereni evrovizijski recept. Nema lakih trikova, nema pokušaja da se svima dopadne po svaku cenu. Ovo je nastup koji igra na kartu snage, autentičnosti i energije benda koji zna šta želi da kaže.

Lavina je večeras pokazala da Srbija na Evroviziju može da pošalje nešto drugačije, hrabrije i žanrovski jasnije. U konkurenciji u kojoj se smenjuju pop, elektronika, balade i scenski eksperimenti, srpski predstavnici doneli su čist udar energije.

Video: Ko su momci iz benda Lavina