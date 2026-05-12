Novi problemi za organizaciju Evrovizije. Samo pola sata pre početka prve polufinalne večeri, nekadašnja turska predstavnica Sertab Ener koja se 2003. proslavila numerom "Every way that i can", odbila je da nastupi u revijalnom delu.

Kako nam javlja naša novinarka Marina Cvetković sa lica mesta, razlog je učešće Izraela.

Podsetimo, pre ovogodišnje Evrovizije, pet zemalja odustalo je od učešća: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija. 

Upozorenje za Izrael

profimedia-1098318952.jpg
Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

 Izraelski emiter KAN dobio je zvanično upozorenje i proglašen je odgovornom za kršenje pravila glasanja nakon što su se u petak uveče na društvenim mrežama, poput Iksa, pojavili promotivni snimci.

U video-klipovima izraelski predstavnik Noam Betan pozivao je gledaoce da svih 10 glasova daju Izraelu tokom njegovog nastupa u prvom polufinalu 12. maja, što su mnogi naveli kao namernu provokaciju, budući da su samo određene zemlje na spisku.

