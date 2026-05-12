Turska pevačica upravo odbila da nastupi zbog Izraela! Skandal na Evroviziji, ne želi na binu
Novi problemi za organizaciju Evrovizije. Samo pola sata pre početka prve polufinalne večeri, nekadašnja turska predstavnica Sertab Ener koja se 2003. proslavila numerom "Every way that i can", odbila je da nastupi u revijalnom delu.
Kako nam javlja naša novinarka Marina Cvetković sa lica mesta, razlog je učešće Izraela.
Podsetimo, pre ovogodišnje Evrovizije, pet zemalja odustalo je od učešća: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija.
Upozorenje za Izrael
Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia
Izraelski emiter KAN dobio je zvanično upozorenje i proglašen je odgovornom za kršenje pravila glasanja nakon što su se u petak uveče na društvenim mrežama, poput Iksa, pojavili promotivni snimci.
U video-klipovima izraelski predstavnik Noam Betan pozivao je gledaoce da svih 10 glasova daju Izraelu tokom njegovog nastupa u prvom polufinalu 12. maja, što su mnogi naveli kao namernu provokaciju, budući da su samo određene zemlje na spisku.
