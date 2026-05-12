Tik pred početak prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, predstavnik Srbije Luka Aranđelović iz grupe Lavina našao se u centru jedne od najsimpatičnijih scena večeri.

Frontmen niškog benda, koji večeras sa pesmom „Kraj mene“ predstavlja Srbiju, zabeležen je kako jagodama hrani crnogorsku predstavnicu Tamaru Živković.

Luka Aranđelović iz grupe Lavina hrani jagodama Tamaru Živković pred prvo polufinale Evrovizije 2026 Foto: Printscreen/Instagram

Balkan se drži zajedno

Ovaj trenutak odmah je privukao pažnju fanova, jer je pokazao opušteniju i topliju stranu takmičenja, daleko od reflektora, treme i velikog pritiska koji prati nastup na Evroviziji.

Dok se delegacije pripremaju za izlazak na scenu, Luka i Tamara pokazali su da među predstavnicima sa Balkana vlada dobra atmosfera. Simpatičan gest srpskog predstavnika mnogi su protumačili kao još jedan dokaz da se Balkan i na najvećoj evropskoj muzičkoj sceni drži zajedno.

Anketa Da li ćete gledati Evroviziju? Ne 49.96% Da 40.99% Samo finale 9.05%

Luka večeras zatvara polufinale

Luka Aranđelović večeras sa grupom Lavina nastupa poslednji u prvom polufinalu Evrovizije, pod rednim brojem 15. Srbija se predstavlja pesmom „Kraj mene“, a od ovog nastupa očekuje se mnogo, naročito nakon što je Lavina privukla pažnju energičnim metal zvukom i upečatljivim scenskim izdanjem.

Crnogorska predstavnica Tamara Živković takođe nastupa u prvom polufinalu, sa pesmom „Nova zora“.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup grupe Lavina:

1/9 Vidi galeriju Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

I dok publika čeka da vidi ko će izboriti mesto u velikom finalu, jedna stvar je već jasna — predstavnici Srbije i Crne Gore pobrinuli su se da pred samo takmičenje iz Beča stigne kadar koji će se deliti po društvenim mrežama.

video: Ko su momci iz benda Lavina