Slušaj vest

Tik pred početak prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, predstavnik Srbije Luka Aranđelović iz grupe Lavina našao se u centru jedne od najsimpatičnijih scena večeri.

Frontmen niškog benda, koji večeras sa pesmom „Kraj mene“ predstavlja Srbiju, zabeležen je kako jagodama hrani crnogorsku predstavnicu Tamaru Živković.

Luka Aranđelović iz grupe Lavina hrani jagodama Tamaru Živković pred prvo polufinale Evrovizije 2026
Luka Aranđelović iz grupe Lavina hrani jagodama Tamaru Živković pred prvo polufinale Evrovizije 2026 Foto: Printscreen/Instagram

Balkan se drži zajedno

Ovaj trenutak odmah je privukao pažnju fanova, jer je pokazao opušteniju i topliju stranu takmičenja, daleko od reflektora, treme i velikog pritiska koji prati nastup na Evroviziji.

Dok se delegacije pripremaju za izlazak na scenu, Luka i Tamara pokazali su da među predstavnicima sa Balkana vlada dobra atmosfera. Simpatičan gest srpskog predstavnika mnogi su protumačili kao još jedan dokaz da se Balkan i na najvećoj evropskoj muzičkoj sceni drži zajedno.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Luka večeras zatvara polufinale

Luka Aranđelović večeras sa grupom Lavina nastupa poslednji u prvom polufinalu Evrovizije, pod rednim brojem 15. Srbija se predstavlja pesmom „Kraj mene“, a od ovog nastupa očekuje se mnogo, naročito nakon što je Lavina privukla pažnju energičnim metal zvukom i upečatljivim scenskim izdanjem.

Crnogorska predstavnica Tamara Živković takođe nastupa u prvom polufinalu, sa pesmom „Nova zora“.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nastup grupe Lavina:

Niški bend Lavina zatvorio je prvo polufinale Evrovizije 2026 brutalnim metal nastupom, a frontmen Luka Aranđelović privukao je pažnju glasom i kostimom teškim 20 kilograma. Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

I dok publika čeka da vidi ko će izboriti mesto u velikom finalu, jedna stvar je već jasna — predstavnici Srbije i Crne Gore pobrinuli su se da pred samo takmičenje iz Beča stigne kadar koji će se deliti po društvenim mrežama.

Uživo prenos prvog polufinala možete pratiti OVDE:

Ne propustitePop kulturaSjajne vesti za Srbiju pred početak Evrovizije: "Lavina" oduševila javnost
Grupa Lavina predstavnik Srbije na takmičenju Evrovizija
Pop kultura"Lavina" obradila čuveni evrovizijski hit: Niški metal bend ponovo osvajala srca slušalaca (video)
Luka Aranđelović, bend Lavina, PZE 2026
Pop kulturaMomci iz benda Lavina poneli uskršnja jaja iz Niša u Amsterdam, pa učili strance našim običajima: Komentari se usijali zbog "najsrpskijeg" detalja
Grupa Lavina se kuca jajima sa učesnicima Evrovizije
Pop kulturaDa se naježiš: Članovi grupe Lavina ukrstili glasove s predstavnicama Hrvatske na Evroviziji, mreže se usijale (VIDEO)
Lavina

 video: Ko su momci iz benda Lavina

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir