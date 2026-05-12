Ovo je značenje hrvatske pesme "Andromeda" na Evroviziji, oglasila se i Zorja koju nisu poveli u Beč
Grupa Lelek nastupila je večeras u prvom polufinalu Evrovizije 2026 pod rednim brojem 3, predstavljajući Hrvatsku pesmom „Andromeda“.
Već na prvo slušanje, numera donosi spoj savremenog etno-popa, snažnog refrena i atmosfere koja se postepeno uvlači pod kožu. Ipak, iza upečatljivog zvuka krije se priča koja je mnogo dublja od klasičnog evrovizijskog nastupa.
Šta zapravo znači „Andromeda“?
Naziv pesme nije izabran slučajno. U mitologiji, Andromeda je žena koja je vezana, izložena pogledu i osuđena na kaznu zbog odluka koje nije sama donela. Upravo u toj simbolici prepoznaje se snažna veza sa ženskim iskustvom na ovim prostorima, posebno kroz periode ratova, okupacija, političkih i verskih sukoba.
Pesma „Andromeda“ tu priču ne izgovara direktno, već je gradi kroz atmosferu, glasove i stihove koji govore o strahu, nasleđenom bolu, tišini i razgovorima sa majkama i bakama.
To nije pesma samo o jednoj ženi. To je pesma o sećanju koje se prenosi kroz generacije.
Zorja podržala Lelek
Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je na pesmi radila pevačica i kompozitorka Zorja Pajić, ali ona nije otputovala u Beč sa hrvatskom delegacijom.
Kako su članice grupe Lelek navele, razlog su stroga pravila i ograničen broj akreditacija. Ipak, Zorja ih je podržala putem Instagrama i pozvala publiku da glasa za njih.
Njena podrška dodatno je privukla pažnju publike iz regiona, posebno onih koji prate autorske tragove iza evrovizijskih pesama.
