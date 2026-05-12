Grupa Lelek nastupila je večeras u prvom polufinalu Evrovizije 2026 pod rednim brojem 3, predstavljajući Hrvatsku pesmom „Andromeda“.

Već na prvo slušanje, numera donosi spoj savremenog etno-popa, snažnog refrena i atmosfere koja se postepeno uvlači pod kožu. Ipak, iza upečatljivog zvuka krije se priča koja je mnogo dublja od klasičnog evrovizijskog nastupa.

Hrvatska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Šta zapravo znači „Andromeda“?

Naziv pesme nije izabran slučajno. U mitologiji, Andromeda je žena koja je vezana, izložena pogledu i osuđena na kaznu zbog odluka koje nije sama donela. Upravo u toj simbolici prepoznaje se snažna veza sa ženskim iskustvom na ovim prostorima, posebno kroz periode ratova, okupacija, političkih i verskih sukoba.

Pesma „Andromeda“ tu priču ne izgovara direktno, već je gradi kroz atmosferu, glasove i stihove koji govore o strahu, nasleđenom bolu, tišini i razgovorima sa majkama i bakama.

To nije pesma samo o jednoj ženi. To je pesma o sećanju koje se prenosi kroz generacije.

Zorja podržala Lelek

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je na pesmi radila pevačica i kompozitorka Zorja Pajić, ali ona nije otputovala u Beč sa hrvatskom delegacijom.

Kako su članice grupe Lelek navele, razlog su stroga pravila i ograničen broj akreditacija. Ipak, Zorja ih je podržala putem Instagrama i pozvala publiku da glasa za njih.

Mentorka Zorja Foto: Damir Dervišagić

Njena podrška dodatno je privukla pažnju publike iz regiona, posebno onih koji prate autorske tragove iza evrovizijskih pesama.

