Grupa Lelek nastupila je večeras u prvom polufinalu Evrovizije 2026 pod rednim brojem 3, predstavljajući Hrvatsku pesmom „Andromeda“.

Već na prvo slušanje, numera donosi spoj savremenog etno-popa, snažnog refrena i atmosfere koja se postepeno uvlači pod kožu. Ipak, iza upečatljivog zvuka krije se priča koja je mnogo dublja od klasičnog evrovizijskog nastupa.

pogledajte kako je izgledao nastup:

Šta zapravo znači „Andromeda“?

Naziv pesme nije izabran slučajno. U mitologiji, Andromeda je žena koja je vezana, izložena pogledu i osuđena na kaznu zbog odluka koje nije sama donela. Upravo u toj simbolici prepoznaje se snažna veza sa ženskim iskustvom na ovim prostorima, posebno kroz periode ratova, okupacija, političkih i verskih sukoba.

Anketa Prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 - ko je vaš favorit? 15. Srbija: Lavina - Kraj mene 49.14% 4. Grčka: Akilas (Akylas) - Ferto 8.62% 7. Finska: Linda Lampenijus i Pete Parkonen (Linda Lampenius x Pete Parkkonen) - Liekinheitin 6.9% 3. Hrvatska: Lelek - Andromeda 6.03% 8. Crna Gora: Tamara Živković - Nova zora 6.03% 10. Izrael: Noam Betan (Noam Bettan) - Michelle 5.17% 2. Švedska: Felisija (Felicia) - My System 3.45% 12. Litvanija: Lajon Seka (Lion Ceccah) - Solo quiero mas 3.45% 13. San Marino: Senit (Senhit) - Superstar 3.45% 5. Portugalija: Bandidos do Kante (Bandidos do Cante) - Rosa 2.59% 14. Poljska: Ališja (Alicja) - Pray 2.59% 6. Gruzija: Bzikebi (Bzikebi) - On Replay 0.86% 9. Estonija: Vanila Nidža (Vanilla Ninja) - Too Epic To Be True 0.86% 11. Belgija: Esila (Essyla) - Dancing on the Ice 0.86% 1. Moldavija: Satoši (Satoshi) - Viva, Moldova! 0%

Pesma „Andromeda“ tu priču ne izgovara direktno, već je gradi kroz atmosferu, glasove i stihove koji govore o strahu, nasleđenom bolu, tišini i razgovorima sa majkama i bakama.

To nije pesma samo o jednoj ženi. To je pesma o sećanju koje se prenosi kroz generacije.

Zorja podržala Lelek

Posebnu pažnju privukla je i činjenica da je na pesmi radila pevačica i kompozitorka Zorja Pajić, ali ona nije otputovala u Beč sa hrvatskom delegacijom.

Kako su članice grupe Lelek navele, razlog su stroga pravila i ograničen broj akreditacija. Ipak, Zorja ih je podržala putem Instagrama i pozvala publiku da glasa za njih.

Njena podrška dodatno je privukla pažnju publike iz regiona, posebno onih koji prate autorske tragove iza evrovizijskih pesama.

