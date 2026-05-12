San Marino je večeras na Evroviziji 2026 izveo jedan od najneočekivanijih aduta ovogodišnjeg takmičenja -Boja Džordža. Slavni britanski pevač nastupa uz italijansku pevačicu Senhit u pesmi „Superstar“, kojom ova mikrodržava pokušava da se izbori za mesto u finalu.

Već sama činjenica da se muzičar takvog imena pojavio kao predstavnik San Marina izazvala je ogromnu pažnju. Boj Džordž je decenijama prisutan na svetskoj sceni, najpoznatiji kao frontmen grupe „Kaltčer klab“, sa hitovima „Do You Really Want to Hurt Me“ i „Karma Chameleon“.

Njegovo pojavljivanje u timu San Marina zato je shvaćeno kao lukav potez sanmarinske televizije, koja i ranije nije bežala od angažovanja poznatih imena kako bi privukla pažnju na Evroviziji. Senhit je, recimo, 2021. godine nastupila za San Marino uz Flo Rajdu.

„Superstar“ kao evrovizijski mamac

Senhit i Boj Džordž večeras su u prvom polufinalu izveli numeru „Superstar“, pesmu koja se oslanja na plesni pop zvuk, glamur i poruku samopouzdanja. San Marino je ovim nastupom jasno želeo da dobije ono što mu na Evroviziji često nedostaje - trenutak koji će publika zapamtiti.

Za razliku od zemalja koje imaju jaku evrovizijsku bazu fanova i sigurnu vidljivost, San Marino gotovo svake godine mora da pronađe način da se probije kroz konkurenciju. Ovog puta taj način zove se Boj Džordž.

Podrška Izraelu izazvala burne reakcije

Ipak, nastup slavnog Britanca ne prati samo evrovizijska euforija. Ovogodišnje takmičenje obeležava i bojkot dela zemalja zbog učešća Izraela. Španija, Irska, Holandija, Slovenija i Island bojkotuju Evroviziju 2026 zbog izraelskog učešća, dok Rojters navodi da je takmičenje u Beču počelo u napetoj atmosferi upravo zbog tog pitanja.

Boj Džordž se našao pod pritiskom dela javnosti da se povuče iz takmičenja, ali je odbio takav potez. U izjavi za britanske medije poručio je da ne namerava da „okrene leđa svojim jevrejskim prijateljima“, a zatim je potpisao i otvoreno pismo podrške učešću Izraela na Evroviziji.

Njegov stav dodatno je podelio publiku: za jedne je to principijelna odluka, za druge pogrešan potez u trenutku kada se oko Evrovizije vodi jedna od najvećih političkih rasprava poslednjih godina.

Mrlje iz prošlosti koje ga i dalje prate

Boj Džordž je umetnik kog milioni pamte po ogromnim hitovima i prepoznatljivom stilu, ali njegova karijera odavno nije samo priča o muzici. Nakon velikog uspeha osamdesetih godina, borio se sa zavisnošću od droge, a ti problemi uticali su i na raspad benda i njegov javni imidž.

Najozbiljniji skandal dogodio se 2007. godine, kada je u svom stanu u Londonu napao i protivpravno zatočio Norvežanina Auduna Karlsena, koji je radio kao muški seksualni radnik i model. Boj Džordž, čije je pravo ime Džordž O’Daud, osuđen je 2009. godine na 15 meseci zatvora zbog napada i protivpravnog lišenja slobode.

To je jedan od najmračnijih trenutaka njegove biografije i razlog zbog kog se njegovo ime, čak i kada nastupa na velikoj sceni poput Evrovizije, često pominje uz reč „skandal“.

