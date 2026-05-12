Nakon prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, poznato je prvih deset finalista koji će se u subotu, 16. maja, boriti za pobedu.

Od 15 zemalja koje su nastupile u prvoj polufinalnoj večeri, deset najboljih prema glasovima publike i stručnog žirija izborilo je plasman u veliko finale.

Srbija među finalistima

Voditelji su finaliste pročitali sledećim redom:

Grčka Finska Belgija Švedska Moldavija Izrael Srbija Hrvatska Litvanija Poljska

Najvažnija vest za domaću publiku jeste da je Srbija prošla dalje. Grupa Lavina, koja je u prvom polufinalu izvela pesmu „Kraj mene“, nastupiće ponovo u finalu Evrovizije 2026.

Ko nije prošao u finale?

Takmičenje je nakon prve polufinalne večeri završeno za pet zemalja.

U finale se nisu plasirali Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Drugo polufinale na programu je u četvrtak, 14. maja, kada će biti poznati i preostali finalisti ovogodišnje Evrovizije.

Ko ide direktno u finale?

Pored zemalja koje prolaze kroz polufinala, u finalu Evrovizije tradicionalno se automatski nalaze članice takozvane „velike petorke“: Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija.

Ove zemlje ne učestvuju u polufinalnom nadmetanju za plasman, već imaju direktno mesto u finalu, jer su najveći finansijski doprinosioci Evropske radiodifuzne unije, organizacije koja stoji iza Evrovizije.

Do 2000. godine govorilo se o „velikoj četvorki“, ali se naziv promenio nakon povratka Italije na takmičenje posle duže pauze.

