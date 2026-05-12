Slušaj vest

Nakon prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, poznato je prvih deset finalista koji će se u subotu, 16. maja, boriti za pobedu.

Od 15 zemalja koje su nastupile u prvoj polufinalnoj večeri, deset najboljih prema glasovima publike i stručnog žirija izborilo je plasman u veliko finale.

Srbija među finalistima

Voditelji su finaliste pročitali sledećim redom:

2026-05-12 23_20_01-Settings.png
Foto: RTS Printscreen

  1. Grčka
  2. Finska
  3. Belgija
  4. Švedska
  5. Moldavija
  6. Izrael
  7. Srbija
  8. Hrvatska
  9. Litvanija
  10. Poljska

Najvažnija vest za domaću publiku jeste da je Srbija prošla dalje. Grupa Lavina, koja je u prvom polufinalu izvela pesmu „Kraj mene“, nastupiće ponovo u finalu Evrovizije 2026.

Ko nije prošao u finale?

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup grupe Lavina:

Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Takmičenje je nakon prve polufinalne večeri završeno za pet zemalja.

U finale se nisu plasirali Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Drugo polufinale na programu je u četvrtak, 14. maja, kada će biti poznati i preostali finalisti ovogodišnje Evrovizije.

Ko ide direktno u finale?

Pored zemalja koje prolaze kroz polufinala, u finalu Evrovizije tradicionalno se automatski nalaze članice takozvane „velike petorke“: Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija.

Anketa

Da li ćete gledati Evroviziju?

Ove zemlje ne učestvuju u polufinalnom nadmetanju za plasman, već imaju direktno mesto u finalu, jer su najveći finansijski doprinosioci Evropske radiodifuzne unije, organizacije koja stoji iza Evrovizije.

Do 2000. godine govorilo se o „velikoj četvorki“, ali se naziv promenio nakon povratka Italije na takmičenje posle duže pauze.

Ne propustitePop kulturaNezaposlen, profesor, električar... Ko su članovi Lavine koji večeras predstavljaju Srbiju na Evroviziji
grupa Lavina, Evrovizija 2026
Pop kulturaLavina srpske energije srušila arenu u Beču: Momci iz Niša oduvali u prvom polufinalu Evrovizije
grupa Lavina, Evrovizija 2026
Pop kulturaOvo je značenje hrvatske pesme "Andromeda" na Evroviziji, oglasila se i Zorja koju nisu poveli u Beč
Screenshot 2026-05-12 212052.png
Pop kulturaPorodica mu prebegla u Izrael, on obukao vojnu uniformu, a sad nastupa na Evroviziji: Zarađivao novac kao konobar, a ovu tajnu vešto skriva
Screenshot 2026-05-12 220152.png
Pop kulturaOvih pet zemalja bojkotuje Evroviziju 2026: Slovenci povukli najradikalniji potez
Evrovizija 2026 plakat sa sloganom

 Video: Ko su momci iz benda Lavina

Ko su momci iz benda Lavina koji predstavljaju Srbiju na Evroviziji? Izvor: Kurir