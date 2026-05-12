Ovo je prvih 10 finalista: 5 zemalja prošlo dalje bez glasanja
Nakon prvog polufinala Evrovizije 2026 u Beču, poznato je prvih deset finalista koji će se u subotu, 16. maja, boriti za pobedu.
Od 15 zemalja koje su nastupile u prvoj polufinalnoj večeri, deset najboljih prema glasovima publike i stručnog žirija izborilo je plasman u veliko finale.
Srbija među finalistima
Voditelji su finaliste pročitali sledećim redom:
- Grčka
- Finska
- Belgija
- Švedska
- Moldavija
- Izrael
- Srbija
- Hrvatska
- Litvanija
- Poljska
Najvažnija vest za domaću publiku jeste da je Srbija prošla dalje. Grupa Lavina, koja je u prvom polufinalu izvela pesmu „Kraj mene“, nastupiće ponovo u finalu Evrovizije 2026.
Ko nije prošao u finale?
Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup grupe Lavina:
Takmičenje je nakon prve polufinalne večeri završeno za pet zemalja.
U finale se nisu plasirali Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.
Drugo polufinale na programu je u četvrtak, 14. maja, kada će biti poznati i preostali finalisti ovogodišnje Evrovizije.
Ko ide direktno u finale?
Pored zemalja koje prolaze kroz polufinala, u finalu Evrovizije tradicionalno se automatski nalaze članice takozvane „velike petorke“: Španija, Francuska, Velika Britanija, Nemačka i Italija.
Da li ćete gledati Evroviziju?
Ove zemlje ne učestvuju u polufinalnom nadmetanju za plasman, već imaju direktno mesto u finalu, jer su najveći finansijski doprinosioci Evropske radiodifuzne unije, organizacije koja stoji iza Evrovizije.
Do 2000. godine govorilo se o „velikoj četvorki“, ali se naziv promenio nakon povratka Italije na takmičenje posle duže pauze.
Video: Ko su momci iz benda Lavina